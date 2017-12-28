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Политика
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 13:17
· Суд · Допрос · Заседание · Госизмена
Заседание Оболонского суда Киева по делу о госизмене Януковича, - онлайн-трансляция

Заседание Оболонского суда Киева по делу о госизмене Януковича, - онлайн-трансляция (13 новостей и 1 видео)

«По словам экс-нардепа, у бывшего президента Украины была фобия»

Сегодня, 28 декабря, в Оболонском районном суде Киева проходит 26-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого президента Виктора Януковича. В качестве свидетеля суд планирует допросить члена "Батькивщины", председателя Всеукраинского общественного правозащитного движения "Сила права" Андрея Сенченко.

Обновлено в 13:02 Янукович и Путин попытались легитимизировать вторжение в Крым через письмо, благодаря которому российский парламент разрешил Путину ввести войска на полуостров.

Обновлено в 13:17 Бывший депутат считает, что идею об "просьбе защиты" Януковичу подкинули с Москвы.

ФОТО К НОВОСТИ: «Заседание Оболонского суда Киева по делу о госизмене Януковича, - онлайн-трансляция»
Фото Заседание Оболонского суда Киева по делу о госизмене Януковича, - онлайн-трансляция
Фото Суд Киева продолжил допрос свидетелей по делу о госизмене Януковича
Фото Суд над Януковичем: показания даёт А.Сенченко (онлайн)
Фото Обращение Януковича к Путину от 1 марта 2014 появилось "по заказу Кремля" – свидетель Сенченко
Фото В суде по делу о госизмене Януковича устанавливают точную хронологию захвата Крыма
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Depo.ua Depo.ua  ·  28.12.17, 10:00 Заседание суда началось в 10:00, передает Depo.ua . Ожидается, что суд допросит как свидетеля по делу о госизмене Януковича бывшего народного депутата и экс-депутата Верховной Рады АР Крым Андрея Сенченко.
Канал 112 Канал 112  ·  28.12.17, 10:06 В Оболонском суде проходит заседание по делу о госизмене Виктора Януковича. Трансляцию ведет телеканал "112 Украина".
Канал 112 Канал 112  ·  28.12.17, 10:14 Судебное заседание по делу о госизмене Януковича. Онлайн - трансляция Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb
Телеграф Телеграф  ·  28.12.17, 10:34 Оболонский районный суд Киева 28 декабря проводит допрос в качестве свидетеля народного депутата Андрея Сенченко.
Телеграф Телеграф  ·  28.12.17, 12:20 Показания А. Сенченко относительно бегства екс-президента Украины В.Януковича.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  28.12.17, 12:44 Обращение экс-президента Украины Виктора Януковича к президенту России Владимиру Путину от 1 марта 2014 года с просьбой использовать Вооруженные силы РФ на территории Украины появилось "по заказу Кремля"…
MIGnews MIGnews  ·  28.12.17, 12:58 По словам экс-нардепа, у бывшего президента Украины была фобия.
Униан Униан  ·  28.12.17, 13:02 Янукович и Путин попытались легитимизировать вторжение в Крым через письмо, благодаря которому российский парламент разрешил Путину ввести войска на полуостров.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  28.12.17, 13:17 Бывший депутат считает, что идею об "просьбе защиты" Януковичу подкинули с Москвы.  
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