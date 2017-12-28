Сегодня в 11:20

Заседание Оболонского суда Киева по делу о госизмене Януковича, - онлайн-трансляция (13 новостей и 1 видео) «По словам экс-нардепа, у бывшего президента Украины была фобия»

Сегодня, 28 декабря, в Оболонском районном суде Киева проходит 26-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого президента Виктора Януковича. В качестве свидетеля суд планирует допросить члена "Батькивщины", председателя Всеукраинского общественного правозащитного движения "Сила права" Андрея Сенченко.

Обновлено в 13:02 Янукович и Путин попытались легитимизировать вторжение в Крым через письмо, благодаря которому российский парламент разрешил Путину ввести войска на полуостров.

Обновлено в 13:17 Бывший депутат считает, что идею об "просьбе защиты" Януковичу подкинули с Москвы.