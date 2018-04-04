Застрелившийся в Николаеве украинский солдат снял самоубийство на телефон

В Николаеве военный особого назначения Воздушных сил Украины снял собственное самоубийство на камеру смартфона.

Солдату был всего 21 год. Он зашел в туалет, зарядил оружие и установил мобильный телефон так, чтобы его было видно. Через секунды военный нажал на курок и выстрелил себе в голову. Когда сослуживцы услышали выстрел, то сразу прибежали на место суицида. Об этом сообщает издание "Новости N", ссылаясь на друзей военного.

На место происшествия вызвали полицию, военную службу правопорядка, военную прокуратуру.

В кармане форменной куртки погибшего была обнаружена короткая предсмертная записка, в которой солдат сообщал, что жить так больше не может, и обращение к матери с просьбой не возвращаться в страну и оставаться за рубежом (мать погибшего солдата работает за границей).

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Телефон погибшего с видеозаписью изъяли правоохранители.

По факту смерти военнослужащего открыто уголовное производство.

В украинской армии главной причиной самоубийств есть проблемы в семьях военных, с которыми они не могут справиться.

"Много тех, кто не выдерживает психологического давления социальных и бытовых проблем, которые происходят у него в семье, правовой незащищенности. Особенно, когда семейные проблемы связаны с долгим отсутствием военнослужащего дома, от которого родные ждут их решения, а человек служит в данный момент и не может уделить близким достаточно внимания. Львиная доля причин, из-за которых совершается самоубийство, - это проблемы в семье военнослужащего, его способность переносить психологические нагрузки", - заявил начальник управления морально-психологического обеспечения Генштаба ВСУ, генерал-майор Олег Грунтковский.