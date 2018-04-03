Засуджений у справі про "кримських диверсантів" Редван Сулейманов вийшов на свободу (6 новостей) «Фигурант «дела крымских диверсантов» Редван Сулейманов вышел на свободу»

Фігурант «справи кримських диверсантів» Редван Сулейманов у вівтрок, 3 квітня, вийшов на свободу.

Як повідомляє «Крим.Реалії», Сулейманов відбував покарання в колонії загального режиму на території Кіровської області Росії, і найближчим часом має намір повернутися до Криму.

Підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Сімферополя 10 серпня 2017 року визнав винним 28-річного Редван Сулейманова в неправдивому повідомленні про акт тероризму, скоєний групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 207 КК Росії). Його засудили до одного року і восьми місяців колонії загального режиму й зобов'язали виплатити компенсацію за «збитки» – понад 3,5 мільйона рублів (близько 1,5 мільйона гривень – ред).

У МЗС України засудили вирок Редвану Сулейманову й закликали російську владу припинити репресії проти кримських татар на півострові.

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Як відомо, Редвана Сулейманова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту Сімферополя. Його звинувачують в шпигунстві на Україну і підготовці диверсії в Сімферополі.

10 серпня 2016 року російська ФСБ поширила заяву, про начебто дві спроби українських військових напасти на Крим та влаштувати там теракти, під час яких загинули російський військовий і боєць ФСБ. Український Генштаб назвав ці заяви провокацією, а секретар РНБО Олександр Турчинов – істеричними і брехливими. За твердженням ФСБ РФ, одним із організаторів відвернених терактів є Євген Панов, також за цим звинуваченням затримали Андрія Захтея.

До слова, стан здоров’я звільненого у 2016 році політв’язня Юрія Солошенка значно погіршився.