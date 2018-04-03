  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Засуджений у справі про "кримських диверсантів" Редван Сулейманов вийшов на свободу
Общество
Главком Главком ·
Засуджений у справі про "кримських диверсантів" Редван Сулейманов вийшов на свободу

Засуджений у справі про "кримських диверсантів" Редван Сулейманов вийшов на свободу (6 новостей)

«Фигурант «дела крымских диверсантов» Редван Сулейманов вышел на свободу»

Фігурант «справи кримських диверсантів» Редван Сулейманов у вівтрок, 3 квітня, вийшов на свободу.

Як повідомляє «Крим.Реалії», Сулейманов відбував покарання в колонії загального режиму на території Кіровської області Росії, і найближчим часом має намір повернутися до Криму.

Підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Сімферополя 10 серпня 2017 року визнав винним 28-річного Редван Сулейманова в неправдивому повідомленні про акт тероризму, скоєний групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 207 КК Росії). Його засудили до одного року і восьми місяців колонії загального режиму й зобов'язали виплатити компенсацію за «збитки» – понад 3,5 мільйона рублів (близько 1,5 мільйона гривень – ред).

У МЗС України засудили вирок Редвану Сулейманову й закликали російську владу припинити репресії проти кримських татар на півострові.

Путин и осел: раскрыто «истинное» нутро президента РФ
Путин и осел: раскрыто «истинное» нутро президента РФ

Як відомо, Редвана Сулейманова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту Сімферополя. Його звинувачують в шпигунстві на Україну і підготовці диверсії в Сімферополі.

10 серпня 2016 року російська ФСБ поширила заяву, про начебто дві спроби українських військових напасти на Крим та влаштувати там теракти, під час яких загинули російський військовий і боєць ФСБ. Український Генштаб назвав ці заяви провокацією, а секретар РНБО Олександр Турчинов – істеричними і брехливими. За твердженням ФСБ РФ, одним із організаторів відвернених терактів є Євген Панов, також за цим звинуваченням затримали Андрія Захтея.

До слова, стан здоров’я звільненого у 2016 році політв’язня Юрія Солошенка значно погіршився.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  03.04.18, 21:12 Фигурант "дела крымских диверсантов" Редван Сулейманов, которого осудили за якобы подготовку диверсии на полуострове, вышел на свободу.
iPress iPress  ·  03.04.18, 21:55 Фігурант "справи кримських диверсантів" Редван Сулейманов, якого засудили за нібито підготовку диверсії на півострові, вийшов на свободу.
Канал 112 Канал 112  ·  03.04.18, 22:11 Незаконно осужденный в аннексированном Крыму "украинский диверсант" Редван Сулейманов вышел на свободу. Об этом сообщает издание "Крым. Реалии".  "Сулейманов отбывал наказание в колонии общего режима…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.04.18, 22:59 Сулейманов отбывал наказание в колонии общего режима на территории Кировской области России, и в ближайшее время намерен вернуться в Крым.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  03.04.18, 23:52 Фигурант «дела крымских диверсантов» Редван Сулейманов вышел на свободу.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Засуджений у справі про &quot;кримських диверсантів&quot; Редван Сулейманов вийшов на свободу

Засуджений у справі про "кримських диверсантів" Редван Сулейманов вийшов на…
Во Львовской области две девочки упали в выгребную яму, одна погибла

Во Львовской области две девочки упали в выгребную яму, одна…
Телескоп Хаббл случайно сфотографировал самую далекую от нас звезду

Телескоп Хаббл случайно сфотографировал самую далекую от нас звезду
&quot;Я осталась без ничего!&quot;: освобожденная из плена &quot;ДНР&quot; через суд потребует обещанных Украиной компенсаций

"Я осталась без ничего!": освобожденная из плена "ДНР" через суд…
В Египте автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие

В Египте автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие
В Британии госпитализировали супруга королевы Елизаветы II

В Британии госпитализировали супруга королевы Елизаветы II
Один украинский воин ранен с начала суток. Враг применил минометы под Авдеевкой и Луганским, - штаб АТО

Один украинский воин ранен с начала суток. Враг применил минометы…
Глава СБУ: Теракт, в результате которого пострадал нардеп Мосийчук, раскрыт

Глава СБУ: Теракт, в результате которого пострадал нардеп Мосийчук, раскрыт
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Свечку за Саакашвили&quot;: Пискун пояснил, как Луценко &quot;спас&quot; Грузию

"Свечку за Саакашвили": Пискун пояснил, как Луценко "спас" Грузию
Ученые рассказали, через сколько лет искусственный интеллект полностью заменит человека

Ученые рассказали, через сколько лет искусственный интеллект полностью заменит человека
Бизнес оккупанта сокращается до минимума: крупный российский банк бежит из Украины

Бизнес оккупанта сокращается до минимума: крупный российский банк бежит из…
Фокусник из США удивил оригинальным трюком с шариком для пинг-понга (ФОТО)

Фокусник из США удивил оригинальным трюком с шариком для пинг-понга…
Без штанов: Кардашьян озадачила фанов странным фото

Без штанов: Кардашьян озадачила фанов странным фото
Пересек за секунду: в сети появилось видео с летающим оленем

Пересек за секунду: в сети появилось видео с летающим оленем
В Испании в ДТП перевернулась фура со слонами

В Испании в ДТП перевернулась фура со слонами
В Харькове &amp;quot;Славута&amp;quot; влетела в карету &amp;quot;скорой&amp;quot;, двое человек погибли

В Харькове "Славута" влетела в карету "скорой", двое человек погибли
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.