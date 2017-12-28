"Затянули в драку": в Сумах охранники ночного клуба зверски избили 22-летнего парня (6 новостей) «Павел получил сотрясение и ушиб мозга, у него сломан нос, верхняя челюсть, нет двух зубов»

Местные жители говорят, что заведение известно именно тем, что каждые выходные тамошние охранники устраивают расправы над клиентами.

Обновлено в 21:53 По словам девушки, ее брат пришел в ночной клуб около часа ночи вместе с друзьями. Через пару часов, когда уже собрался уходить, увидел драку на выходе из заведения.

Обновлено в 23:46 "Когда брат доставал номерок (в гардеробе в куртке), у него упала сумочка-банан. Он наклонился, и его затянули в драку, сразу ударили в лицо, он упал и его начали бить. Они остановились только потому, что кто-то вызвал полицию", — рассказала сестра пострадавшего.