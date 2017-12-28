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Происшествия
Униан Униан · · Обновлено в 23:46
"Затянули в драку": в Сумах охранники ночного клуба зверски избили 22-летнего парня

"Затянули в драку": в Сумах охранники ночного клуба зверски избили 22-летнего парня (6 новостей)

«Павел получил сотрясение и ушиб мозга, у него сломан нос, верхняя челюсть, нет двух зубов»

Местные жители говорят, что заведение известно именно тем, что каждые выходные тамошние охранники устраивают расправы над клиентами.

Обновлено в 21:53 По словам девушки, ее брат пришел в ночной клуб около часа ночи вместе с друзьями. Через пару часов, когда уже собрался уходить, увидел драку на выходе из заведения.

Обновлено в 23:46 "Когда брат доставал номерок (в гардеробе в куртке), у него упала сумочка-банан. Он наклонился, и его затянули в драку, сразу ударили в лицо, он упал и его начали бить. Они остановились только потому, что кто-то вызвал полицию", — рассказала сестра пострадавшего.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Затянули в драку": в Сумах охранники ночного клуба зверски избили 22-летнего парня»
Фото Сотрясение мозга и выбитые зубы. В Сумах парень попал под горячую руку охранникам ночного клуба
Фото Сотрясение мозга, сломанный нос и выбитые зубы: в Сумах охранники ночного клуба жестоко избили двух посетителей
Фото "Затянули в драку": в Сумах охранники ночного клуба зверски избили 22-летнего парня
Фото Охранники ночного клуба в Сумах жестоко избили посетителей
Фото Охранники ночного клуба в Сумах избили клиентов
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  28.12.17, 17:54 Местные жители говорят, что заведение известно именно тем, что каждые выходные тамошние охранники устраивают расправы над клиентами.
Обозреватель Обозреватель  ·  28.12.17, 19:09 Павел получил сотрясение и ушиб мозга, у него сломан нос, верхняя челюсть, нет двух зубов
Апостроф Апостроф  ·  28.12.17, 20:59 В ночь на субботу, 23 декабря, в Сумах охранники ночного клуба "Luna" жестоко избили двух посетителей.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  28.12.17, 21:53 В Сумах двое посетителей ночного клуба Luna были госпитализированы после того как их жестоко избили охранники. Об этом рассказала ТСН сестра одного из пострадавших Анастасия. По словам девушки, ее брат…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  28.12.17, 23:46 В ночном клубе Luna в Сумах охранники жестоко избили  посетителей заведения. Об этом сообщила сестра одного из пострадавших Анастасия в комментарии ТСН.По ее словам, брат пришел в ночной клуб в час ночи…
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