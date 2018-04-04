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Завтра Евразийский союз повысит пошлины на жд колеса из Украины

Завтра Евразийский союз повысит пошлины на жд колеса из Украины (3 новости)

«Страны Евразийского союза завтра повысят пошлину на украинские ж/д колеса»

В четверг, 5 апреля 2018 на территории Евразийского экономического союза - России Казахстана, Белоруссии, Армении и Кыргызстана вступают в силу увеличенные антидемпинговые пошлины на железнодорожные колеса из Украины. Об этом передают "Ведомости" со ссылкой на представителя Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Действующая ныне пошлина составляет 4,75% и была установлена еще в 2016 г. По словам представителя ЕЭК, она не защитила рынок ЕАЭС. С 5 апреля пошлина вырастет до 34,22%. Такое решение Евразийская экономическая комиссия приняла еще 28 февраля. Но до сих пор не было объявлено о дате ее повышения. Повторное антидемпинговое расследование установило, что поставки железнодорожных колес с Украины продолжали расти, причем темпами, в 3,4 раза превышающими рост рынка ЕАЭС. Основным производителем железнодорожных колес является трубно-колесная компания "Интерпайп". Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи. Об этом говорится в опубликованном во вторник решении министерства экономики страны. Кроме Украины речь идет о бесшовных стальных трубах производства Южной Кореи, Испании, Индии. Соответствующее антидемпинговое расследование было реализовано министерством в период с апреля 2013 по март 2016 года.

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Телеграф Телеграф  ·  04.04.18, 15:25 Страны Евразийского союза завтра повысят пошлину на украинские ж/д колеса.
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