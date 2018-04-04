Завтра Савченко пройдет психофизиологическую экспертизу с использованием полиграфа (5 новостей) «Адвокаты до сих пор не получили материалы производства для ознакомления»

Депутат должна пройти психофизиологическую экспертизу с применением полиграфа. Как сообщает пресс-служба политика в социальной сети Facebook, экспертиза назначена на десять часов утра.

Вместе с тем адвокаты Савченко заявили, что до сих пор не получили материалы производства для ознакомления, а потому не могут ни проконтролировать, ни сформулировать вопрос для объективного исследования.

Обновлено в 23:27 Завтра, 5 апреля, народного депутата Надежду Савченко планируют доставить в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа.

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