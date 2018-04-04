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УРА-Информ УРА-Информ · · Обновлено в 00:30
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Завтра Савченко пройдет психофизиологическую экспертизу с использованием полиграфа

Завтра Савченко пройдет психофизиологическую экспертизу с использованием полиграфа (5 новостей)

«Адвокаты до сих пор не получили материалы производства для ознакомления»

Депутат должна пройти психофизиологическую экспертизу с применением полиграфа. Как сообщает пресс-служба политика в социальной сети Facebook, экспертиза назначена на десять часов утра.

Вместе с тем адвокаты Савченко заявили, что до сих пор не получили материалы производства для ознакомления, а потому не могут ни проконтролировать, ни сформулировать вопрос для объективного исследования.

Обновлено в 23:27 Завтра, 5 апреля, народного депутата Надежду Савченко планируют доставить в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа.

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Обновлено в 00:30

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Факты Факты  ·  04.04.18, 19:53 Адвокаты до сих пор не получили материалы производства для ознакомления
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  04.04.18, 20:17 Опрос проведут рано утром.
Хвиля Хвиля  ·  04.04.18, 20:38 Нардепу Надежде Савченко планируют провести психофизиологическую экспертизу с применением полиграфа. Об этом сообщила заместитель председателя партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко»…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  04.04.18, 23:27 Завтра, 5 апреля, народного депутата Надежду Савченко планируют доставить в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа.
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