Зажгли не по-детски: на Сахалине пошумели и спалили дотла 25-метровую елку (25 новостей и 8 видео) «ЧП в России сопровождалось бодрой речью ведущего и музыкой»

Главная елка Сахалина сгорела на площади Ленина в Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь (во втором часу ночи по местному времени), передает в воскресенье корреспондент "Интерфакса" с места происшествия.

Обновлено в 21:54 Вечером, 31 декабря, в административном центре Камчатского края городе Петропавловск-Камчатский (РФ) сгорели фигуры Деда Мороза и Снегурочки, установленные рядом с главной новогодней елкой города.

Обновлено в 22:14 По предварительной версии, причиной возгорания искусственного дерева стал неаккуратно запущенный фейерверк.