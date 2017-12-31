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Происшествия
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 22:14
· Главная елка
Зажгли не по-детски: на Сахалине пошумели и спалили дотла 25-метровую елку

Зажгли не по-детски: на Сахалине пошумели и спалили дотла 25-метровую елку (25 новостей и 8 видео)

«ЧП в России сопровождалось бодрой речью ведущего и музыкой»

Главная елка Сахалина сгорела на площади Ленина в Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь (во втором часу ночи по местному времени), передает в воскресенье корреспондент "Интерфакса" с места происшествия.

Обновлено в 21:54 Вечером, 31 декабря, в административном центре Камчатского края городе Петропавловск-Камчатский (РФ) сгорели фигуры Деда Мороза и Снегурочки, установленные рядом с главной новогодней елкой города.

Обновлено в 22:14 По предварительной версии, причиной возгорания искусственного дерева стал неаккуратно запущенный фейерверк.

ФОТО К НОВОСТИ: «Зажгли не по-детски: на Сахалине пошумели и спалили дотла 25-метровую елку»
Фото Зажгли не по-детски: на Сахалине пошумели и спалили дотла 25-метровую елку
Фото Раз, два, три...! На Сахалине случайно сожгли 25-метровую новогоднюю елку
Фото В Новогоднюю ночь в Сахалине сгорела елка
Фото В российском городе в новогоднюю ночь сгорела главная елка
Фото Новый год в РФ: Сгорела главная елка Сахалина (Видео)
Фото На Сахалине случайно сожгли главную елку, фото, видео (видео) (фото)
Фото На Сахалине во время встречи Нового года сожгли главную елку
Фото Возле главной елки в Киеве тысячи украинцев готовятся встретить Новый 2018 год (ФОТО)
Фото На Сахалине в новогоднюю ночь сгорела 25-метровая елка (ФОТО, ВИДЕО)
Фото В российском Петропавловске-Камчатском под елкой сгорели фигуры Деда Мороза и Снегурочки
Фото На Сахалине в разгар празднования Нового года сгорела 25-метровая елка
Фото На Камчатке сгорели фигуры Деда Мороза и Снегурочки под главной елкой
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  31.12.17, 17:57 Главная елка Сахалина полностью сгорела в новогоднюю ночь.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  31.12.17, 18:07 Дерево сгорело дотла, остался только каркас, на котором оно держалось.
Обозреватель Обозреватель  ·  31.12.17, 18:20 ЧП в России сопровождалось бодрой речью ведущего и музыкой
Новое Время Новое Время  ·  31.12.17, 18:28 В России в Южно-Сахалинске на площади Ленина в новогодню ночь сгорела главная 25-метровая елка.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  31.12.17, 18:30 Главная елка в российском городе Южно-Сахалинске сгорела в новогоднюю ночь. Крупный пожар произошел примерно в два ночи 1 января по местному времени на площади Ленина в Южно-Сахалинске, пишут местные…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  31.12.17, 19:05 В российском дальневосточном городе Юхно-Сахалинске в новогоднюю ночь сгорела главная елка города. 25-метровое искусственное дерево загорелось в 2 ночи 1 января 2018 по местному времени. Местные жители…
Апостроф Апостроф  ·  31.12.17, 19:11 В центре Южно-Сахалинска во время предновогодних празднеств сгорела главная елка города.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  31.12.17, 19:20 Главная елка Сахалина сгорела на площади Ленина в Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь (во втором часу ночи по местному времени).
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  31.12.17, 19:20 Главная елка Сахалина сгорела на площади Ленина в Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь (во втором часу ночи по местному времени).
Телеграф Телеграф  ·  31.12.17, 19:30 25-метровая главная елка Сахалина сгорела в новогоднюю ночь.
Главред Главред  ·  31.12.17, 19:39 Горение и тушение елки сопровождали бодрые слова ведущего и веселая праздничная музыка. (видео) (фото)
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  31.12.17, 19:44 По предварительной информации, причиной возгорания стал фейерверк.
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  31.12.17, 20:11 Жители Южного Сахалина во время встречи Нового года на площади Ленина случайно сожгли 26-метровую центральную елку. Точные причины возникновения пожара пока неизвестны, но известно, что искусственная…
Голос.UA Голос.UA  ·  31.12.17, 20:29 Киев готовится встречать Новый год. 31 декабря на Софийский и Михайловской площадях уже собралось несколько тысяч человек. Об этом сообщает Сегодня. Столицу начало засыпать снегом и киевляне, которые…
Украинская правда Украинская правда  ·  31.12.17, 20:40 В центре Южно-Сахалинска сгорела главная новогодняя елка города. Видео
Голос.UA Голос.UA  ·  31.12.17, 20:51 31 декабря в России в Южно-Сахалинске на площади Ленина в новогоднюю ночь сгорела главная 25-метровая елка. Об этом сообщил Sakhalin.info По словам очевидцев, искусственное дерево выгорело до тла. От…
Гордон Гордон  ·  31.12.17, 21:17 В Петропавловске-Камчатском загорелись фигуры Деда Мороза и Снегурочки, установленные под главной городской елкой. Сама елка не пострадала.В столице Камчатского края России Петропавловске-Камчатском вечером…
Канал 112 Канал 112  ·  31.12.17, 21:17 В центре Южно-Сахалинска (Россия) во время празднования Нового года на площади загорелась елка и сгорела дотла. Об этом сообщает издание "РИА Новости" со ссылкой на источник в полиции.  Празднование проходило…
УНН УНН  ·  31.12.17, 21:45 Огонь уничтожил фигуры сказочных персонажей практически полностью, но пожарным удалось предотвратить возгорание новогоднего дерева. Отмечено, что, по предварительной информации, причиной инцидента…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  31.12.17, 21:48 Встреча Нового года в городе Петропавловск-Камчатский, который расположен на Дальнем Востоке России, закончилась пожаром на главной городской площади. Новый год на российской Камчатке встретили в 14:00…
MIGnews MIGnews  ·  31.12.17, 21:50 В воскресенье, 31 декабря, в центре Южно-Сахалинска в разгар празднования Нового года дотла сгорела елка.
Новое Время Новое Время  ·  31.12.17, 21:54 Вечером, 31 декабря, в административном центре Камчатского края городе Петропавловск-Камчатский (РФ) сгорели фигуры Деда Мороза и Снегурочки, установленные рядом с главной новогодней елкой города.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  31.12.17, 22:14 В новогоднюю ночь - во втором часу ночи по местному времени в российском городе Южно-Сахалинск сгорела главная елка. Об этом сообщает Sakhalin.info. Отмечается, что искусственное дерево выгорело до металлического…
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