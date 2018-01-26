Земан во время голосования спрашивал, не появится ли снова полуголая женщина (4 новости) «Около 20 журналистов не пустили на избирательный участок в пригороде Праги во время голосования президента Чехии Милоша Земана»

В Femen сообщили, что их активистка Александра Немчинова провела акцию против президента Чехии Милоша Земана у посольства этой страны в Киеве, но на фото, опубликованных организацией, женщина позирует еще и на фоне посольства Словакии в Украине.Активистка движения Femen 26 января устроила в Киеве акцию протеста против президента Чехии Милоша Земана. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Женщина разделась до пояса, на ее теле была надпись на английском "Земан хромой монстр".

Акцию движение приурочило к началу второго тура президентских выборов в Чехии.

"Ужасный вид хромого монстра, по мнению движения, должен отпугнуть здравомыслящих чехов от кандидата Земана. Победа Земана это победа Путина, а победа Путина это смерть свободной Чехии", говорится в сообщении.

«ФСБ, вон из Лавры»: акция под стенами Киево-Печерской Лавры

Femen утверждает, что акция проходила у посольства Чехии в Киеве, но на фото из галереи, опубликованной на сайте, женщина позирует как на фоне этого дипломатического учреждения, так и на фоне посольства Словакии в Украине, которое находится примерно в километре от первого.

В сообщении об акции о посольстве Словакии Femen не упоминаает.

Femen не назвало имя активистки, но по данным издания "Страна" ее зовут Александра Немчинова.

12 января активистка Femen Анжелина Диаш с надписью на обнаженной груди "Земан путинская шлюха" провела акцию протеста на избирательном участке в Чехии, где на президентских выборах голосовал действующий президент страны.

Она попала в помещение для голосования по фальшивому удостоверению журналиста "Украинской правды".

Диаш задержали на 48 часов. Активистке объявили подозрение в совершении преступления по статье "хулиганство". 14 января суд в Праге приговорил женщину к пяти месяцам заключения условно и выслал из Чехии.