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Земан во время голосования спрашивал, не появится ли снова полуголая женщина

Земан во время голосования спрашивал, не появится ли снова полуголая женщина (4 новости)

«Около 20 журналистов не пустили на избирательный участок в пригороде Праги во время голосования президента Чехии Милоша Земана»

В Femen сообщили, что их активистка Александра Немчинова провела акцию против президента Чехии Милоша Земана у посольства этой страны в Киеве, но на фото, опубликованных организацией, женщина позирует еще и на фоне посольства Словакии в Украине.Активистка движения Femen 26 января устроила в Киеве акцию протеста против президента Чехии Милоша Земана. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Женщина разделась до пояса, на ее теле была надпись на английском "Земан хромой монстр".

Акцию движение приурочило к началу второго тура президентских выборов в Чехии.

"Ужасный вид хромого монстра, по мнению движения, должен отпугнуть здравомыслящих чехов от кандидата Земана. Победа Земана это победа Путина, а победа Путина это смерть свободной Чехии", говорится в сообщении.

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Femen утверждает, что акция проходила у посольства Чехии в Киеве, но на фото из галереи, опубликованной на сайте, женщина позирует как на фоне этого дипломатического учреждения, так и на фоне посольства Словакии в Украине, которое находится примерно в километре от первого.

В сообщении об акции о посольстве Словакии Femen не упоминаает.

Femen не назвало имя активистки, но по данным издания "Страна" ее зовут Александра Немчинова.

12 января активистка Femen Анжелина Диаш с надписью на обнаженной груди "Земан путинская шлюха" провела акцию протеста на избирательном участке в Чехии, где на президентских выборах голосовал действующий президент страны.

Она попала в помещение для голосования по фальшивому удостоверению журналиста "Украинской правды".

Диаш задержали на 48 часов. Активистке объявили подозрение в совершении преступления по статье "хулиганство". 14 января суд в Праге приговорил женщину к пяти месяцам заключения условно и выслал из Чехии.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  26.01.18, 18:13 Около 20 журналистов не пустили на избирательный участок в пригороде Праги во время голосования президента Чехии Милоша Земана.
iPress iPress  ·  26.01.18, 20:55 36-річна активістка Femen Олександра Немчинова оголилася топлес біля посольства Словаччини в Києві. Втім, провокація була присвячена президенту Чехії Мілошу Земану, якого можуть переобрати на другий термін.
Экономические Известия Экономические Известия  ·  26.01.18, 21:05 Сегодня в Чехии стартовал второй тур президентских выборов, на которых будет решаться, с кем эта страна будет шагать в будущее и дальше - с пророссийским Милошем Земаном или же с либеральным сторонником…
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