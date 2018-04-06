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Жданов: Перенос ЧЕ по борьбе - месть Украине за бойкот России

Жданов: Перенос ЧЕ по борьбе - месть Украине за бойкот России (3 новости)

«Проведение соревнований было запланировано в Киеве»

Министр спорта прокомментировал решение перенести юношеский чемпионат Европы из Киева в Скопье

ФОТО К НОВОСТИ: «Жданов: Перенос ЧЕ по борьбе - месть Украине за бойкот России»
Фото ЖДАНОВ: «Перенос ЮЧЕ по борьбе — месть Украине за бойкот России»
Фото Жданов: Перенос ЧЕ по борьбе - месть Украине за бойкот России
Фото Месть: в Украине объяснили лишение Киева чемпионата Европы по борьбе
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Телеграф Телеграф  ·  06.04.18, 10:08 Министр спорта прокомментировал решение перенести юношеский чемпионат Европы из Киева в Скопье
Обозреватель Обозреватель  ·  06.04.18, 12:33 Проведение соревнований было запланировано в Киеве
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