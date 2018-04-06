Популярные теги за сегодня

Китай поскаржився до Світової організації торгівлі на американські мита

6 апреля: все праздники на сегодня

Гороскоп на 6 апреля 2018: как провести этот день

Топ СМИ за сегодня

Луценко: Методы работы Холодницкого не выдерживают критики с точки зрения закона и кодекса этики

Януковичи требуют, чтобы Украина компенсировала им расходы на адвокатов - СМИ

Гройсман пропонує збільшувати видобуток газу на 1 млрд кубометрів на рік

Савченко відмовилася від перевірки на поліграфі: які подробиці розповіли в СБУ

Хакер взломал мобильного оператора Украины и пополнил себе счет на 1 000 000 грн

Хакер взломал мобильного оператора Украины и пополнил себе счет на 1 000 000 грн

Wizz Air открыла рейсы из Харькова в Дортмунд

Средняя продолжительность жизни в мире увеличилась на 23 года

ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО

Проведение соревнований было запланировано в Киеве

Министр спорта прокомментировал решение перенести юношеский чемпионат Европы из Киева в Скопье

ФОТО К НОВОСТИ : «Жданов: Перенос ЧЕ по борьбе - месть Украине за бойкот России»

ФОТО К НОВОСТИ : «Жданов: Перенос ЧЕ по борьбе - месть Украине за бойкот России»

Министр спорта прокомментировал решение перенести юношеский чемпионат Европы из Киева в Скопье

Жданов: Перенос ЧЕ по борьбе - месть Украине за бойкот России (3 новости) «Проведение соревнований было запланировано в Киеве»

Сегодня в 13:20

Обработано новостей за сегодня: 2017 Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com