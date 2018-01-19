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Фокус Фокус · · Обновлено в 12:36
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Железная дорога возобновила возврат билетов через интернет

Железная дорога возобновила возврат билетов через интернет (12 новостей)

«Услугу приостанавливали на период новогодне-рождественских праздников»

Укрзализныця возобновила возврат билетов через Интернет. Об этом сообщил в Twitter исполняющий обязанности председателя правления компании Евгений Кравцов.

"Восстановили услугу возврата билетов через интернет. По данным предварительного анализа, в период массовых новогодних и рождественских перевозок, не наблюдалось искусственного дефицита билетов и дальнейших спекуляций проездными документами на поезда", – написал он

Обновлено в 12:27 Услугу приостанавливали на период новогодне-рождественских праздников

"Укрзалізниця" назначила дополнительный поезд к морю

Обновлено в 12:36 Сегодня, 19 января, ПАО «Укрзализныця» возобновила услугу возврата электронных билетов через интернет.

ФОТО К НОВОСТИ: «Железная дорога возобновила возврат билетов через интернет»
Фото Укрзализныця возобновила возврат билетов через Интернет
Фото "Укрзализныця" возобновила возврат билетов по интернету
Фото "Укрзализныця" возобновила возможность возврата билетов онлайн
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ForUm ForUm  ·  19.01.18, 11:27 Сегодня, 19 января, «Укрзализныця» возобновила услугу возврата электронных билетов через интернет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполняющий обязанности главы правления ПАО…
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Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  19.01.18, 12:20 "Укрзализниця" возобновила услугу по возврату железнодорожных билетов через интернет
Факты Факты  ·  19.01.18, 12:27 Услугу приостанавливали на период новогодне-рождественских праздников
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  19.01.18, 12:36 Сегодня, 19 января, ПАО «Укрзализныця» возобновила услугу возврата электронных билетов через интернет.
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