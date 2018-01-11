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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 20:42
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Женщина из Макеевки вывезла из "ДНР" символику и списки боевиков

Женщина из Макеевки вывезла из "ДНР" символику и списки боевиков (6 новостей и 1 видео)

«Донецкие пограничники нашли в автомобиле женщины, которая направлялась из Макеевки в Волноваху, символику “ДНР” и список боевиков ОРДО»

Сегодня, на контрольном посту "Березовое" на линии разграничения в районе проведения АТО, пограничники Донецкого отряда обнаружили в одной из машин символику "ДНР" и списки боевиков.

Обновлено в 20:29 Женщина ехала из оккупированной Макеевки в прифронтовую Волноваху. Ее задержали в пункте пропуска Березовое. После осмотра автомобиля были найдены также патроны Флобера, жетон и списки боевиков. В списках, в частности, указаны размеры одежды, позывные и антропометрические данные.

Обновлено в 20:42 Водитель говорит, что вещи ей не принадлежат. Она купила машину недавно и они были там раньше.

ФОТО К НОВОСТИ: «Женщина из Макеевки вывезла из "ДНР" символику и списки боевиков»
Фото Пограничники нашли в авто женщины в зоне АТО список боевиков из ОРДО
Фото Женщина везла из Макеевки жетон банды «Восток» и списки террористов «ДНР»
Фото В автомобиле нашли символику боевиков и списки террористов
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  11.01.18, 17:29 Символику "ДНР", жетон "Востока" и списки боевиков обнаружили пограничники в автомобиле женщины, направлявшейся из оккупированной Макеевки на подконтрольную Украине территорию, пограничники нашли
Телеграф Телеграф  ·  11.01.18, 18:57 Донецкие пограничники нашли в автомобиле женщины, которая направлялась из Макеевки в Волноваху, символику “ДНР” и список боевиков ОРДО.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  11.01.18, 19:34 На контрольном посту "Березовое", что на линии разграничения в районе проведения АТО, пограничники Донецкого отряда обнаружили в одном из авто вещи и предметы боевиков
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  11.01.18, 20:29 На линии разграничения с оккупированным Донбассом пограничники остановили автомобиль Chery, в котором едущая в Украину женщина прятала символику и списки террористов так называемой «ДНР», а также жетон…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  11.01.18, 20:42 В КПП "Березовое" на линии разграничения в зоне АТО пограничники обнаружили в автомобиле символику боевиков, жетон и списки террористов. При осмотре автомобиля "Чери", который ехал из Макеевки в Волноваху,…
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Женщина из Макеевки вывезла из &quot;ДНР&quot; символику и списки боевиков

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