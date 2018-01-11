Женщина из Макеевки вывезла из "ДНР" символику и списки боевиков

Сегодня, на контрольном посту "Березовое" на линии разграничения в районе проведения АТО, пограничники Донецкого отряда обнаружили в одной из машин символику "ДНР" и списки боевиков.
Обновлено в 20:29 Женщина ехала из оккупированной Макеевки в прифронтовую Волноваху. Ее задержали в пункте пропуска Березовое. После осмотра автомобиля были найдены также патроны Флобера, жетон и списки боевиков. В списках, в частности, указаны размеры одежды, позывные и антропометрические данные.
Обновлено в 20:42 Водитель говорит, что вещи ей не принадлежат. Она купила машину недавно и они были там раньше.