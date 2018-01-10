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· Алкоголь · Шри-Ланка
Женщинам на Шри-Ланке впервые за 63 года разрешили покупать алкоголь

Женщинам на Шри-Ланке впервые за 63 года разрешили покупать алкоголь (6 новостей)

«Власти Шри-Ланки разрешили продавать алкоголь женщинам старше 18 лет»

На Шри-Ланке женщинам разрешили покупать алкоголь и работать в заведениях, которые занимаются продажей или изготовлением спиртных напитков.

Обновлено в 23:44 На Шри-Ланке женщинам разрешили покупать алкоголь и работать в заведениях, которые занимаются продажей или изготовлением спиртных напитков.

Обновлено в 00:03 На Шри-Ланке отменят действующий с 1955 года закон, запрещающий женщинам приобретать алкоголь, сообщает ВВС. Женщины смогут покупать алкоголь с 18 лет. Им также позволят работать в местах, где продается алкоголь, без получения предварительного разрешения. Отмечается, что запрет ранее жестко не соблюдался, однако женщины Шри-Ланки рады нововведению. В то же время противники отмены закона полагают, что изменения могут привести к росту числа женщин, употребляющих алкоголь. В КНДР призвали жителей страны не мешать пиво с водкой

ФОТО К НОВОСТИ: «Женщинам на Шри-Ланке впервые за 63 года разрешили покупать алкоголь»
Фото На Шри-Ланке женщинам разрешат покупать алкоголь
Фото На Шри-Ланке женщинам разрешат покупать алкоголь
Фото На Шри-Ланке женщинам впервые с 1955 года разрешили покупать алкоголь
Фото На Шри-Ланке впервые за 60 лет женщинам разрешили покупать алкоголь
Фото На Шри-Ланке женщинам разрешили покупать алкоголь
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  10.01.18, 19:28 Власти Шри-Ланки намерены отменить действующий с 1955 года закон, запрещающий женщинам приобретать алкоголь, сообщает в среду Би-би-си.
Телеграф Телеграф  ·  10.01.18, 20:30 Власти Шри-Ланки разрешили продавать алкоголь женщинам старше 18 лет.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  10.01.18, 22:36 Власти Шри-Ланки отменили запрет на продажу алкоголя женщинам старше 18 лет
Униан Униан  ·  10.01.18, 23:36 Противники отмены закона опасаются, что изменения могут привести к росту числа пьющих женщин.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  11.01.18, 00:03   На Шри-Ланке отменят действующий с 1955 года закон, запрещающий женщинам приобретать алкоголь, сообщает ВВС.   Женщины смогут покупать алкоголь с 18 лет. Им также позволят работать в местах, где продается…
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