Женщинам на Шри-Ланке впервые за 63 года разрешили покупать алкоголь

На Шри-Ланке женщинам разрешили покупать алкоголь и работать в заведениях, которые занимаются продажей или изготовлением спиртных напитков.

Обновлено в 23:44 На Шри-Ланке женщинам разрешили покупать алкоголь и работать в заведениях, которые занимаются продажей или изготовлением спиртных напитков.

Обновлено в 00:03 На Шри-Ланке отменят действующий с 1955 года закон, запрещающий женщинам приобретать алкоголь, сообщает ВВС. Женщины смогут покупать алкоголь с 18 лет. Им также позволят работать в местах, где продается алкоголь, без получения предварительного разрешения. Отмечается, что запрет ранее жестко не соблюдался, однако женщины Шри-Ланки рады нововведению. В то же время противники отмены закона полагают, что изменения могут привести к росту числа женщин, употребляющих алкоголь. В КНДР призвали жителей страны не мешать пиво с водкой