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Жириновский стал первым официально зарегистрированным кандидатом в президенты РФ (7 новостей) «Владимира Жириновского официально зарегистрировали как кандидата в президенты России на будущих выборах»

Лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского зарегистрировали кандидатом в президенты на предстоящих выборах. Как сообщает Радио Свобода, Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала политика 29 декабря. Таким образом, он стал первым официально зарегистрированным кандидатом.

Обновлено в 12:08 Соответствующее решение Центральная избирательная комиссия России приняла 29 декабря, передает "Радио Свобода".

Обновлено в 13:26 Первого кандидата на пост президента России официально зарегистрировано. ЦИК дала зеленый свет на участие в президентской гонке скандальному Владимиру Жириновскому.