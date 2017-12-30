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ИС ИС · · Обновлено в 13:26
· Выборы · Кандидат в президенты
Жириновский стал первым официально зарегистрированным кандидатом в президенты РФ

Жириновский стал первым официально зарегистрированным кандидатом в президенты РФ (7 новостей)

«Владимира Жириновского официально зарегистрировали как кандидата в президенты России на будущих выборах»

Лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского зарегистрировали кандидатом в президенты на предстоящих выборах. Как сообщает Радио Свобода, Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала политика 29 декабря. Таким образом, он стал первым официально зарегистрированным кандидатом.

Обновлено в 12:08 Соответствующее решение Центральная избирательная комиссия России приняла 29 декабря, передает "Радио Свобода".

Обновлено в 13:26 Первого кандидата на пост президента России официально зарегистрировано. ЦИК дала зеленый свет на участие в президентской гонке скандальному Владимиру Жириновскому.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  30.12.17, 07:14 Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский стал первым зарегистрированным кандидатом в президенты на выборах в марте 2018 года.
Новое Время Новое Время  ·  30.12.17, 09:28 Лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского зарегистрировали кандидатом в президенты на предстоящих выборах.
Экономические Известия Экономические Известия  ·  30.12.17, 10:45 Владимира Жириновского официально зарегистрировали как кандидата в президенты России на будущих выборах.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  30.12.17, 11:55 Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский стал первым зарегистрированным кандидатом в президенты на выборах в марте 2018 года.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Сегодня Сегодня  ·  30.12.17, 12:08 ЦИК РФ зарегистрировал Жириновского кандидатом в президенты. Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР), одиозный политик Владимир Жириновский зарегистрирован кандидатом в президенты РФ на…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  30.12.17, 13:26 Первого кандидата на пост президента России официально зарегистрировано. ЦИК дала зеленый свет на участие в президентской гонке скандальному Владимиру Жириновскому. Лидер Либерально-демократической партии…
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