Живая цепь на мосту и пробки: как Киев начал День соборности

На мосту Патона в Киеве в понедельник утром образовали живую цепь соборности, чтобы объединить берега Днепра.
Как сообщил инициатор мероприятия Вадим Васильчук в Facebook, для участников подготовили сюрприз - привезли броненосец "Петлюра".
По данным организаторов, акция проходит уже седьмой год подряд и с каждым разом собирает все большее количество участников.
Обновлено в 15:42 Україна відзначає День соборності. З цієї нагоди зранку у Києві на мосту Патона розпочалась акція "Ланцюг єднання". Сотні людей з національною символікою на обличчі, одязі та в руках взявшись за руки, з'єднали лівий і правий береги Дніпра.
Обновлено в 17:14 Прапор єднання довжиною 1 км 59 м розгорнули на Хрещатику. Його ще з серпня створювали казначеї усіх областей, в рамках Всеукраїнської акції "Обєднаймо Україну".