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Общество
УНН УНН · · Обновлено в 17:14
Живая цепь на мосту и пробки: как Киев начал День соборности

Живая цепь на мосту и пробки: как Киев начал День соборности (24 новости)

«22 января, Украина отмечает государственный праздник - День Соборности»

На мосту Патона в Киеве в понедельник утром образовали живую цепь соборности, чтобы объединить берега Днепра.

Как сообщил инициатор мероприятия Вадим Васильчук в Facebook, для участников подготовили сюрприз - привезли броненосец "Петлюра".

По данным организаторов, акция проходит уже седьмой год подряд и с каждым разом собирает все большее количество участников.

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Обновлено в 15:42 Україна відзначає День соборності. З цієї нагоди зранку у Києві на мосту Патона розпочалась акція "Ланцюг єднання". Сотні людей з національною символікою на обличчі, одязі та в руках взявшись за руки, з'єднали лівий і правий береги Дніпра.

Обновлено в 17:14 Прапор єднання довжиною 1 км 59 м розгорнули на Хрещатику. Його ще з серпня створювали казначеї усіх областей, в рамках Всеукраїнської акції "Обєднаймо Україну".

ФОТО К НОВОСТИ: «Живая цепь на мосту и пробки: как Киев начал День соборности»
Фото Живая цепь на мосту и пробки: как Киев начал День соборности
Фото В Киеве на мосту Патона образовали живую цепь соборности - ФОТО
Фото День Соборности в Киеве: гигантский флаг и цепь на мосту
Фото На День Соборности в Киеве усилили охрану
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Politeka Politeka  ·  22.01.18, 10:10 Киевляне собрались в живую цепь на одном из мостов столицы, чтобы отпраздновать День соборности Украины Люди утром образовали живую цепь на мосту Патона в Киеве, чтобы объединить правый и левый берега…
УРА-Информ УРА-Информ  ·  22.01.18, 10:15 Она должна объединить берега Днепра. Как сообщил инициатор мероприятия Вадим Васильчук на своей страничке в Facebook, для участников подготовили сюрприз - привезли броненосец "Петлюра". Он также…
MIGnews MIGnews  ·  22.01.18, 10:43 В понедельник, 22 января, на мосту Патона в Киеве утром образовали живую цепь соборности, чтобы объединить берега Днепра.
Апостроф Апостроф  ·  22.01.18, 10:50 Сегодня, 22 января, в Киеве на мосту Потона несколько десятков человек создали "живую цепь" по случаю Дня Соборности Украины.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Сегодня Сегодня  ·  22.01.18, 11:03 В 18:30 в кинотеатре "Кинопанорама" состоится бесплатный концерт . Сегодня в Киеве отмечают День Соборности Украины. На мосту Патона прошла традиционная акция "Живая цепь", в которой приняли участие около…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  22.01.18, 11:13 На мосту Патона в Киеве активисты образовали "живую цепь Соборности" к 99-й годовщине Акта Воссоединения, почтив тем самым историческое событие - объединение Восточной и Западной Украины в одно целое
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  22.01.18, 11:14 В День Соборности, 22 января, более 1,5 тыс. правоохранителей охраняют общественную безопасность в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева. Отмечается, что дежурство несут усиленные наряды…
Экономические Известия Экономические Известия  ·  22.01.18, 11:19 Украинцы начали собираться вблизи станций метро "Дружбы народов" и "Левобережной".
Голос.UA Голос.UA  ·  22.01.18, 11:20 На мосту Патона в Киеве активисты образовали "живую цепь Соборности" к 99-й годовщине Акта Воссоединения, почтив тем самым историческое событие - объединение Восточной и Западной Украины в одно целое.…
Апостроф Апостроф  ·  22.01.18, 11:40 Пользователи социальных сетей в День Соборности Украины, который ежегодно отмечается 22 января, вспомнили про впечатляющее архивное фото живой цепи в Киеве.
Подробности Подробности  ·  22.01.18, 11:40 22 января, Украина отмечает государственный праздник - День Соборности.
РБК Украина РБК Украина  ·  22.01.18, 11:40 22 января в Украине отмечают День Соборности. В этом году на мосту Патона в Киеве состоялась акция "Живая цепь Соборности". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.Люди собрались с двух сторон моста,…
Украинская правда Украинская правда  ·  22.01.18, 11:44 Колонны несли части украинского флага длиной 30 метров. Таким образом, после воссоединения активисты образовали не только живую цепь, а и 30-метровый флаг Украины на мосту Патона.
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  22.01.18, 11:48 В понедельник, 22 января, на мосту Патона в Киеве десятки человек образовали "живую цепь" для объединения берегов Днепра...
Униан Униан  ·  22.01.18, 11:50 Подобная акция к годовщине Дня соборности проходит в столице уже одиннадцатый раз.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  22.01.18, 12:08 Сегодня на мосту Патона в Киеве прошла акция, посвященная Дню Соборности Украины. Ее участники выстроились в живую цепь, соединив таким образом левый и правый берега Днепра, а также развернули 30-метровый…
УРА-Информ УРА-Информ  ·  22.01.18, 12:30 Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Киеве. Как отмечается, охрану несут усиленные наряды сотрудников столичной полиции, патрульных и нацгвардийцев. Таким образом, задача правоохранителей…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  22.01.18, 12:32 На мосту Патона в Киеве активисты в честь 99-й годовщины Акта Соединения образовали «живую цепь Соборности».
Новое Время Новое Время  ·  22.01.18, 12:36 В Киеве состоялась акция "Объедини берега Днепра Живой цепью Соборности", в которой приняли участие более трехсот человек, сообщает Громадське.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  22.01.18, 15:42 Україна відзначає День соборності. З цієї нагоди зранку у Києві на мосту Патона розпочалась акція "Ланцюг єднання". Сотні людей з національною символікою на обличчі, одязі та в руках взявшись за руки,…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  22.01.18, 17:14 Прапор єднання довжиною 1 км 59 м розгорнули на Хрещатику. Його ще з серпня створювали казначеї усіх областей, в рамках Всеукраїнської акції "Обєднаймо Україну".
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