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Живая цепь на мосту и пробки: как Киев начал День соборности (24 новости) «22 января, Украина отмечает государственный праздник - День Соборности»

На мосту Патона в Киеве в понедельник утром образовали живую цепь соборности, чтобы объединить берега Днепра.

Как сообщил инициатор мероприятия Вадим Васильчук в Facebook, для участников подготовили сюрприз - привезли броненосец "Петлюра".

По данным организаторов, акция проходит уже седьмой год подряд и с каждым разом собирает все большее количество участников.

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Обновлено в 15:42 Україна відзначає День соборності. З цієї нагоди зранку у Києві на мосту Патона розпочалась акція "Ланцюг єднання". Сотні людей з національною символікою на обличчі, одязі та в руках взявшись за руки, з'єднали лівий і правий береги Дніпра.

Обновлено в 17:14 Прапор єднання довжиною 1 км 59 м розгорнули на Хрещатику. Його ще з серпня створювали казначеї усіх областей, в рамках Всеукраїнської акції "Обєднаймо Україну".