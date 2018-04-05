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Жуткая травма Милевского в матче чемпионата Беларуси (Видео)

Жуткая травма Милевского в матче чемпионата Беларуси (Видео) (3 новости)

«Скорее всего, у украинского форварда перелом»

Бывший форвард сборной Украины зол, что соперник перед ним не извинился

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Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  05.04.18, 19:23 Скорее всего, у украинского форварда перелом
Телеграф Телеграф  ·  05.04.18, 20:44 Экс-форвард киевского “Динамо” Артем Милевский получил жуткую травму в матче чемпионата Беларуси.
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Жуткая травма Милевского в матче чемпионата Беларуси (Видео)

Жуткая травма Милевского в матче чемпионата Беларуси (Видео)
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