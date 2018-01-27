Зимняя Олимпиада 2018: расписание и программа игр (4 новости) «Украинка Татьяна Петрова выступит в могуле на Олимпиаде в Пхенчхане»

Глава Генеральной ассамблеи ООН Мирослав Лайчак призвал все страны соблюдать олимпийское перемирие во время Олимпийских и Паралимпийских Игр в Пхенчхане.

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

"Председатель Генеральной ассамблеи ООН Мирослав Лайчак обратился с призывом ко всем странам соблюдать олимпийское перемирие во время Олимпийских и Паралимпийских Игр в Пхенчхане", - говорится в сообщении.

Традиция заключать временное перемирие в период Олимпиады зародилась в Греции еще в VIII веке до н.е. Оно начинается за неделю до игр и заканчивается через неделю после их закрытия.

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Лайчак призвал все враждующие стороны использовать перемирие и урегулировать разногласия мирным путем.

Ранее сообщалось, что Северная и Южная Корея откроют зимнюю Олимпиаду-2018 под одним флагом.