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Зимняя Олимпиада 2018: расписание и программа игр

Зимняя Олимпиада 2018: расписание и программа игр (4 новости)

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Глава Генеральной ассамблеи ООН Мирослав Лайчак призвал все страны соблюдать олимпийское перемирие во время Олимпийских и Паралимпийских Игр в Пхенчхане.

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

"Председатель Генеральной ассамблеи ООН Мирослав Лайчак обратился с призывом ко всем странам соблюдать олимпийское перемирие во время Олимпийских и Паралимпийских Игр в Пхенчхане", - говорится в сообщении.

Традиция заключать временное перемирие в период Олимпиады зародилась в Греции еще в VIII веке до н.е. Оно начинается за неделю до игр и заканчивается через неделю после их закрытия.

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Лайчак призвал все враждующие стороны использовать перемирие и урегулировать разногласия мирным путем.

Ранее сообщалось, что Северная и Южная Корея откроют зимнюю Олимпиаду-2018 под одним флагом.

ФОТО К НОВОСТИ: «Зимняя Олимпиада 2018: расписание и программа игр»
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