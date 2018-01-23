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Зинченко помог Манчестер Сити выйти в финал Кубка английской лиги

Зинченко помог Манчестер Сити выйти в финал Кубка английской лиги (4 новости)

««Горожане» стали первым финалистом турнира»

Возможным соперником "горожан" станет один из лондонских клубов.

ФОТО К НОВОСТИ: «Зинченко помог Манчестер Сити выйти в финал Кубка английской лиги»
Фото Манчестер Сити вышел в финал Кубка лиги
Фото "Манчестер Сити" с Зинченко вышел в финал Кубка английской лиги
Фото Зинченко помог Манчестер Сити выйти в финал Кубка английской лиги
Фото Футболист сборной Украины помог "Манчестер Сити" выйти в финал Кубка английской лиги
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Sport.ua Sport.ua  ·  23.01.18, 23:50 «Горожане» стали первым финалистом турнира
Новое Время Новое Время  ·  23.01.18, 23:59 Манчестер Сити обыграл Бристоль Сити в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги и вышел в финал турнира
Обозреватель Обозреватель  ·  24.01.18, 00:24 Наш соотечественник провел на поле все 90 минут
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Зинченко помог Манчестер Сити выйти в финал Кубка английской лиги

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