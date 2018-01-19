Злоумышленник в Одессе застрелил своего сообщника, ранил троих полицейских и таксиста (3 новости) «В Одессе злоумышленник, которого разыскивали за хулиганство с применением огнестрельного оружия, кроме троих полицейских, ранил водителя такси, а также застрелил…»

В Одессе при задержании злоумышленника, который разыскивался за правонарушение, были ранены трое полицейских.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Инцидент произошел в пятницу, 19 января, на ул. Новосельского.

«Преступник застрелен на месте, трое полицейских ранены, один в тяжелом состоянии», - написал Форостяк.

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По его словам, по адресу, где по предварительным данным, скрывался злоумышленник, работали участковый и оперативник Приморского отдела полиции.

«Правонарушитель применил огнестрельное оружие, ранив трех полицейских, и был застрелен на месте правоохранителями, которых вызвали на подмогу», - сообщил Форостяк.

Он отметил, что злоумышленник разыскивался за правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганские действия с применением огнестрельного оружия).

По информации издания «Думская», мужчина, ранивший троих полицейских и убитый правоохранителями, - местный пророссийский активист Валентин Дорошенко. Он называл себя членом «партии Сталина», в 2010 году пытался баллотироваться в мэры Одессы.