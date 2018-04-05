Золотовалютные резервы Украины за месяц сократились из-за выплат по госдолгу (6 новостей) «Международные резервы Украины в марте 2018 года сократились на 1,2% - до $18,1 млрд»

Украинский государственный международный резерв в марте сократился на 1,2% и составил по состоянию на 1 апреля 18,191 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Согласно опубликованным данным, за март НБУ пополнял международный резерв путем инвестиций на межбанковском рынке. В частности, были приобретены 510 млн долларов США, из них 300 млн - по интервенциям в форме запроса лучшего курса. Кроме того, было продано 134 млн долларов. Таким образом, чистое приобретение составило 376 млн долларов.

Кроме того, в марте было получено 669,5 млн долларов и 123,3 млн евро от размещения ОВГЗ, деноминированных в иностранных валютах.

Сокращение международного резерва на 1,2% вызвано тем, что в марте правительством и НБУ был произведен ряд платежей по государственному долгу. В частности, был выплачен 1,284 млрд долларов на погашение и обслуживание государственного и гарантированного долга. Ещё 186 млн долларов было выплачено в пользу МВФ.

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В целом по состоянию на начало апреля объем международных резервов Украины покрывает 3,4 месяца будущего импорта и достаточен как для текущих операций НБУ и Кабмина, так и для выполнения государственных обязательств.

Обновлено в 16:00 Согласно опубликованным данным, за март НБУ пополнял международный резерв путем инвестиций на межбанковском рынке. В частности, были приобретены 510 млн долларов США, из них 300 млн - по интервенциям в форме запроса лучшего курса. Кроме того, было продано 134 млн…

Обновлено в 16:23