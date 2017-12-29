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"Зважені і щасливі-7": Билык и голые участницы шоу заставили рыдать весь зал

"Зважені і щасливі-7": Билык и голые участницы шоу заставили рыдать весь зал (5 новостей и 1 видео)

«Изменения просто невероятные»

Запорожская пара победила в домашнем похудении 7 сезона проекта "Зважені та щасливі". Лидия и Александр Бойко стали легче на 114 килограмм на двоих.  Пара приняла участие в шоу ради своего маленького сына. По словам участников, они просто боялись оставить его сиротой из-за своих проблем с лишним весом. Не совсем стандартная семейная пара, где жена старше мужа на 10 лет, покинула проект после 9 недели. Но им удалось в домашних условиях сбросить наибольший процент веса. Пара Бойко выиграла в шоу 200 тысяч гривен и мультиварку. СМОТРИ ЕЩЕ: Все за бургерами: в Запорожье заработал второй МакДональдс Быть в курсе самых коротких срочных новостей вы можете, подписавшись на наш канал Vgorode в Telegram и группу в Facebook.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Зважені і щасливі-7": Билык и голые участницы шоу заставили рыдать весь зал»
Фото "Зважені і щасливі-7": феноменальные фото участников до и после похудения
Фото "Зважені і щасливі-7": Билык и голые участницы шоу заставили рыдать весь зал
Фото Руслана Писанка рассказала об участии в шоу "Зважені та щасливі"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Обозреватель Обозреватель  ·  29.12.17, 08:22 Изменения просто невероятные
Обозреватель Обозреватель  ·  29.12.17, 08:53 На шоу "Зважені і щасливі-7" состоялось выступление популярной украинской артистки
Телеграф Телеграф  ·  29.12.17, 09:38 Писанка призналась, как проект повлиял на ее здоровье и поделилась главными правилами похудения.
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