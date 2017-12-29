"Зважені і щасливі-7": Билык и голые участницы шоу заставили рыдать весь зал

Запорожская пара победила в домашнем похудении 7 сезона проекта "Зважені та щасливі". Лидия и Александр Бойко стали легче на 114 килограмм на двоих. Пара приняла участие в шоу ради своего маленького сына. По словам участников, они просто боялись оставить его сиротой из-за своих проблем с лишним весом. Не совсем стандартная семейная пара, где жена старше мужа на 10 лет, покинула проект после 9 недели. Но им удалось в домашних условиях сбросить наибольший процент веса. Пара Бойко выиграла в шоу 200 тысяч гривен и мультиварку. СМОТРИ ЕЩЕ: Все за бургерами: в Запорожье заработал второй МакДональдс Быть в курсе самых коротких срочных новостей вы можете, подписавшись на наш канал Vgorode в Telegram и группу в Facebook.