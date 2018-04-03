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Politeka Politeka · · Обновлено в 12:23
· Голливуд
Звезда ленты &quot;Супер Майк&quot; Ченнинг Татум разводится с женой

Звезда ленты "Супер Майк" Ченнинг Татум разводится с женой (11 новостей)

«Пара пробыла в браке девять лет»

Звезда киноленты «Супер Мвйк» Ченнинг Татум и его жена Дженна Дьюэнн-Татум объявили о разводе Итак, самая красивая пара Голливуда решила развестись после девяти лет совместной жизни. О своем намерении знаменитые экс-супруги объявили на страницах в соцсетях. «Мы полюбовно приняли решение разойтись. Мы очень сильно влюбились друг в друга много лет назад, и провели вместе невероятное время. Абсолютно ничего не изменилось с тех пор наши чувства так же сильны, но любовь – удивительное приключение, однако сейчас мы идем разными путями», –говорится в сообщениях Ченнинга и Дженни. Также экс-супруги отметили, что между ними не произошло ссор, или ... Источник: Политека.

Обновлено в 11:59 Одна из самых крепких пар Голливуда рассталась.

Обновлено в 12:23 Публикация от Channing Tatum (@channingtatum) 2 Апр 2018 в 6:13 PDT 

ФОТО К НОВОСТИ: «Звезда ленты "Супер Майк" Ченнинг Татум разводится с женой»
Фото Звезда ленты "Супер Майк" Ченнинг Татум разводится с женой
Фото Ченнинг Татум разводится с женой после девяти лет брака
Фото Ченнинг Татум и Дженна Деван подали на развод
Фото Первый красавец Голливуда Ченнинг Татум разводится с женой после девяти лет брака
Фото Ченнинг Татум после 9 лет брака принял решение развестись
Фото Звезды ленты "Шаг вперед" Ченнинг Татум и Дженна Дуан решили развестись
Фото "Мы решили расстаться": Ченнинг и Дженна Татум заявили о разводе
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  03.04.18, 07:49 37-летний красавчик-актер решил разорвать 9-летние отношения с Дженной Дуан.
Факты Факты  ·  03.04.18, 08:07 Звезды фильма «Шаг вперед» прожили в браке около девяти лет
ТСН ТСН  ·  03.04.18, 09:07 Пара пробыла в браке девять лет.
Униан Униан  ·  03.04.18, 09:28 "Мы по-прежнему семья и будем всегда оставаться любящими и преданными родителями для нашей Эверли", - написали они.
Журнал ХОЧУ Журнал ХОЧУ  ·  03.04.18, 09:45 Пара решила расстаться друзьями ради дочери
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  03.04.18, 09:53 Ченнинг Татум и его жена Дженна Дьюэнн-Татум, которых считали одной из самых красивых пар Голливуда, объявили о разводе. Пара решила развестись после девяти лет совместной жизни. О своем намерении знаменитые…
Телеграф Телеграф  ·  03.04.18, 10:01 Актер Ченнинг Татум и его супруга Дженна Деван объявили о расставании спустя 9 лет брака. Они написали объяснения в соцсетях, шокируя фанатов.
Голос.UA Голос.UA  ·  03.04.18, 11:16 37-летние Ченнинг Татум и его супруга Дженна Дьюэнн-Татум опубликовали сообщение, в котором рассказали, что приняли решение развестись. Об этом они сообщили в своих соцсетях. "Мы очень сильно полюбили…
Главред Главред  ·  03.04.18, 11:59 Одна из самых крепких пар Голливуда рассталась.
РБК Украина РБК Украина  ·  03.04.18, 12:23 Актеры отметили, что решили самостоятельно сообщить эту новость, чтоб избежать сплетен. "Эй, мир! Итак… У нас есть кое-что, чем мы хотели бы поделиться. Во-первых, кажется странным, что мы должны делиться…
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Звезда ленты &amp;quot;Супер Майк&amp;quot; Ченнинг Татум разводится с женой

Звезда ленты "Супер Майк" Ченнинг Татум разводится с женой
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