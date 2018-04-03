Звезда ленты &quot;Супер Майк&quot; Ченнинг Татум разводится с женой

Звезда киноленты «Супер Мвйк» Ченнинг Татум и его жена Дженна Дьюэнн-Татум объявили о разводе Итак, самая красивая пара Голливуда решила развестись после девяти лет совместной жизни. О своем намерении знаменитые экс-супруги объявили на страницах в соцсетях. «Мы полюбовно приняли решение разойтись. Мы очень сильно влюбились друг в друга много лет назад, и провели вместе невероятное время. Абсолютно ничего не изменилось с тех пор наши чувства так же сильны, но любовь – удивительное приключение, однако сейчас мы идем разными путями», –говорится в сообщениях Ченнинга и Дженни. Также экс-супруги отметили, что между ними не произошло ссор, или ... Источник: Политека.

Обновлено в 11:59 Одна из самых крепких пар Голливуда рассталась.

Обновлено в 12:23 Публикация от Channing Tatum (@channingtatum) 2 Апр 2018 в 6:13 PDT