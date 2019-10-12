  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. 12 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать
Общество
Телеканал 24 Телеканал 24 ·
· Праздник
12 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

12 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать (4 новости)

«Великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Украине христиане отмечают ежегодно 14 октября»

12 октября в народном календаре отмечают день преподобного Кириака.

Именины сегодня празднуют: Иван, Вениамин.

Народные приметы на 12 октября

– На небе 12 октября много звезд – осень будет сухой.

Праздник 10 октября: что нельзя делать в этот день, основные приметы
Праздник 10 октября: что нельзя делать в этот день, основные приметы

– Вечером или поздно ночью появляется туман – примета, что в ближайшее время заморозков не будет.

– В лесу 12 октября появились поздние грибы – снег тоже будет поздно.

Что можно делать 12 октября

1. Сегодня идеальный день для решения важных вопросов. Будьте смелыми и не бойтесь экспериментировать

Что нельзя делать 12 октября

1. Нельзя сильно веселиться, устраивать гуляния и разврат. Также запрещается грешить в этот день.

ФОТО К НОВОСТИ: «12 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать»
Фото 12 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать
Фото Покрова 2019: что нельзя делать и что можно делать в это день
Фото 12 октября - какой сегодня праздник: приметы и что нельзя делать
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Сегодня Сегодня  ·  12.10.19, 04:58 12 октября 2019 года отмечаем Всемирный день мигрирующих птиц и Всемирный день борьбы с артритом. На Багамских островах отмечают день открытия, в Испании – день нации, в Бразилии – день ребенка, а в Экваториальной…
Телеграф Телеграф  ·  12.10.19, 08:45 Великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Украине христиане отмечают ежегодно 14 октября.
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  12.10.19, 09:03 В субботу, 12 октября, в Украине профессиональный праздник отмечают кадровые работники, в мире - Всемирный день мигрирующих птиц и Международный день борьбы...
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
12 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

12 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя…
Прогноз погоды на 12 октября: в Украине будет сухо и тепло

Прогноз погоды на 12 октября: в Украине будет сухо и…
Особый статус Донбасса не поддерживают большинство украинцев

Особый статус Донбасса не поддерживают большинство украинцев
Украинские звезды гадают, кто такой Захар Беркут, и давно не держали деньги в руках (видео)

Украинские звезды гадают, кто такой Захар Беркут, и давно не…
В Украине создадут единый реестр госслужащих

В Украине создадут единый реестр госслужащих
&quot;Мы приняли решение&quot;: семья Анастасии Заворотнюк сделала официальное заявление

"Мы приняли решение": семья Анастасии Заворотнюк сделала официальное заявление
Леся Никитюк показала забавный &quot;случайный&quot; снимок (фото)

Леся Никитюк показала забавный "случайный" снимок (фото)
Первый вышел в открытый космос. Умер космонавт Леонов

Первый вышел в открытый космос. Умер космонавт Леонов
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Достаточно одного решения Путина: Пристайко раскрыл наглую провокацию России по Донбассу

Достаточно одного решения Путина: Пристайко раскрыл наглую провокацию России по…
В США открыли дело из-за деятельности Джулиани в Украине - СМИ

В США открыли дело из-за деятельности Джулиани в Украине -…
Три группы людей: Пристайко рассказал о новом обмене пленными

Три группы людей: Пристайко рассказал о новом обмене пленными
У АЗС в Днепре перевернулся ВАЗ

У АЗС в Днепре перевернулся ВАЗ
Хореограф Танцев со звездами назвала самого неуклюжего танцора шоу

Хореограф Танцев со звездами назвала самого неуклюжего танцора шоу
Мінфін США отримав нові повноваження для запровадження санкцій

Мінфін США отримав нові повноваження для запровадження санкцій
Украина и Бельгия пока имеют лучшую оборону в отборе Евро-2020

Украина и Бельгия пока имеют лучшую оборону в отборе Евро-2020
Кубок Кремля. Калинина победила россиянку на старте квалификации

Кубок Кремля. Калинина победила россиянку на старте квалификации
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.