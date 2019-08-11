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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 21:11
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13-летний украинец Середа стал самым молодым в истории чемпионом Европы по прыжкам в воду. ВИДЕО

13-летний украинец Середа стал самым молодым в истории чемпионом Европы по прыжкам в воду. ВИДЕО (6 новостей)

«Юному спортсмену покорилось уникальное достижение»

13-летний украинский спортсмен Алексей Середа стал самым молодым в истории чемпионом Европы в прыжках в воду с 10-метровой вышки. Об этом сообщает в Facebook Национальный олимпийский комитет.

На домашнем первенстве в Киеве победил в индивидуальном прыжке и превзошел рекорд британца Тома Дэйли, который в 2008 году за полтора месяца до 14-летия выиграл чемпионат Европы в этой же дисциплине.

Среда принес сборной Украины седьмую медаль на турнире.

Чемпионат Европы по прыжкам в воду проходит в Киеве с 5 по 11 августа.

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7 августа Украина получила две золотые медали на чемпионате Европы по прыжкам в воду. Первое "золото" Украине принесли Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик в смешанных синхронных прыжках с трамплина. 17-летняя София Лискун одержала победу в соревнованиях по прыжкам с высоты 10 метров.

Обновлено в 21:02 При этом Алексей Середа сделал это на глазах у украинских болельщиков – на Чемпионате Европы по прыжкам в воду, который проходил с 5 по 11 августа в Киеве.

Обновлено в 21:11

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  11.08.19, 19:30 Украинский прыгун в воду 13-летний Алексей Середа вошел в историю как самый молодой чемпион Европы по прыжкам в воду. Воспитанник Татьяны Погребной завоевал золотую медаль в финале индивидуальных прыжков…
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  11.08.19, 19:34 Юному спортсмену покорилось уникальное достижение
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  11.08.19, 20:16 Украинский 13-летний спортсмен Алексей Середа завоевал золотую медаль чемпионата Европы в прыжках с 10-метровой вышки.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  11.08.19, 21:02 Украинец Алексей Середа стал чемпионом Европы в прыжках с 10-метровой вышки. 13-летнему спортсмену удалось стать самым молодым чемпионом Европы в истории. При этом Алексей Середа сделал это на глазах…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УНН УНН  ·  11.08.19, 21:11 Тринадцатилетний украинец Алексей Середа стал чемпионом Европы в прыжках с 10-метровой вышки, информирует УНН со ссылкой на XSport.Сообщается, что 13-летнему спортсмену удалось стать самым молодым чемпионом…
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