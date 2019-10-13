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13 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

13 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать (4 новости)

«В воскресенье, 13 октября, в Украине профессиональный праздник отмечают работники государственной санитарно-эпидемиологической службы и художники, в мире..»

13 октября считается 286-ым днем по григорианскому календарю, а также в этот день отмечается Григорьев день, который назван в честь основателя Пельшемского монастыря. Об этом и о многом другом - читайте в материале Styler.

Отмечается, что Григорий, в чью честь был назван праздник, происходил из рода галичских бояр Лопотовых. В 15 лет родители хотели сочетать его браком, но скончались, не успев исполнить то, что задумывали.

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13 октября: что известно

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Григорий оставил имение, доставшиеся ему по наследству, и принял постриг в Богородице-Рождественском монастыре близ Галичского озера. Позднее стал игуменом и был уважаем не только жителями города, но и князем Юрием Дмитриевичем.

Тяготясь славой, Григорий оставил монастырь и пошел в Ростов на поклонение местным святыням.Там он остался в Авраамиевом монастыре, а позднее стал архимандритом Спасского монастыря на Песках. Два года он управлял монастырем, а затем ночью тайно покинул Ростов и пришел к преподобному Дионисию Глушицкому и стал его учеником.

В возрасте 104 лет Григорий покинул Дионисия и пришел на берега реки Пельшмы и поставил там себе келью. В 127 лет он, предчувствуя свою смерть, пришел к своему духовнику Варсонофию, чтобы исповедаться и причаститься.

К слову, умирая, он просил бросить его тело в болото, но ученики, почитая его, перенесли тело Григория в основанный им монастырь и погребли в церкви.

Календарь праздников на 13 октября (Иллюстративное фото: pixabay.com)

13 октября: приметы

Ранее на Григория было принято следовать определенным правилам. Считалось, что подобными действиями можно было создать все необходимые условия для того, чтобы в будущем не возникало проблем, например, со здоровьем:

На Григория обновляли свои постели, жгли старую солому из матрацев, набивали новой. По соломе, вытрясенной из матраца, в старину судили о здоровье человека. Соломка, мол, могла рассказать о растущей в человеке хвори.

Если снег упадет, зима не скоро настанет.

Если журавли отлетели - будет ранняя и холодная зима.

Если поутру видите на окнах мороз - ждите гостей.

Интересные и важные события в Украине и мире 13 октября

В 1492 году Колумб впервые высадился на берег Нового Света (остров Сан-Сальвадор).

1805 – бой при Эльхингене армии Наполеона Бонапарта с австрийскими войсками.

1884 – Гринвич утвержден как место прохождения нулевого меридиана.

1923 – столица Турции перенесена из Стамбула в Анкару.

1990 – в Харькове в эфир вышли программы, подготовленные студией АТВ-1, в дальнейшем ЗАО РТК "Тонис-Центр". Этот день стал днем рождения украинского негосударственного телевидения.

Ранее мы писали о Покровской субботе - поминальном дне накануне большого праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

ФОТО К НОВОСТИ: «13 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать»
Фото 13 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать
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