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14 октября - 218 лет со дня рождения Жозефа Плато: кто он такой и почему Google посвятил ему дудл

14 октября - 218 лет со дня рождения Жозефа Плато: кто он такой и почему Google посвятил ему дудл (4 новости)

«Компания Google 14 октября чтит 218 лет со дня рождения бельгийского физика Жозефа Антуана Фердинанда Плато»

Google выпустил уникальный Doodle к 218 дню рождения Жозефа Плато. Бельгийский физик создал прибор для демонстрации движущихся рисунков. 

Жозеф Плато был ученым в области визуального восприятия. Он создал прибор, благодаря которому вскоре начали создавать анимацию. Этот прибор физик назвал фенакистископ. 

Этот прибор был создан из двух дисков, которые вращались в противоположном направлении. В одном диске были прорезаны отверстия, а на другом - нарисованы картинки. Когда оба диска вращались, удавалось создать иллюзию - рисунки двигались. 

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Стоит отметить, что Плато в 42 года потерял зрение из-за опасных для здоровья опытов, однако он продолжил свою деятельность. 

ФОТО К НОВОСТИ: «14 октября - 218 лет со дня рождения Жозефа Плато: кто он такой и почему Google посвятил ему дудл»
Фото Google выпустил Doodle ко дню рождения Жозефа Плато
Фото 14 октября - 218 лет со дня рождения Жозефа Плато: кто он такой и почему Google посвятил ему дудл
Фото Google посвятила дудл известному физику Плато: что о нем известно
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Телеграф Телеграф  ·  14.10.19, 07:18 Компания Google 14 октября чтит 218 лет со дня рождения бельгийского физика Жозефа Антуана Фердинанда Плато.
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  14.10.19, 09:09 14 октября 2019 года исполняется 218 лет со дня рождения великого бельгийского ученого Жозефа Плато. Google посвятил профессору свой уникальный дудл за его изобретение...
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  14.10.19, 09:31 Корпорация Google посвятила дудл ко дню рождения известного бельгийского физика Жозефа Антуана Фердинанда Плато, который родился 218 лет назад. Ученые прославился благодаря своим трудам, главным из которых…
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