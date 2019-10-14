14 октября - 218 лет со дня рождения Жозефа Плато: кто он такой и почему Google посвятил ему дудл (4 новости) «Компания Google 14 октября чтит 218 лет со дня рождения бельгийского физика Жозефа Антуана Фердинанда Плато»

Google выпустил уникальный Doodle к 218 дню рождения Жозефа Плато. Бельгийский физик создал прибор для демонстрации движущихся рисунков.

Жозеф Плато был ученым в области визуального восприятия. Он создал прибор, благодаря которому вскоре начали создавать анимацию. Этот прибор физик назвал фенакистископ.

Этот прибор был создан из двух дисков, которые вращались в противоположном направлении. В одном диске были прорезаны отверстия, а на другом - нарисованы картинки. Когда оба диска вращались, удавалось создать иллюзию - рисунки двигались.

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Стоит отметить, что Плато в 42 года потерял зрение из-за опасных для здоровья опытов, однако он продолжил свою деятельность.