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17 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

17 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня (4 новости)

«День Ангела сегодня отмечают Иван, Кирилл, Никита, Николай, Мария и Пелагея»

Какой сегодня праздник. 17 мая 2020 года все православные верующие празднуют Вознесение Господне - один из главных двунадесятых праздников, который символизирует окончание земного служения Иисуса и восхождение его на небеса.

Согласно книге Деяний святых апостолов, Иисус после Своего Воскресения явил Себя апостолам, "в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием", а затем собрал апостолов в Иерусалиме и велел им не расходиться, сказав, что они будут крещены Духом Святым. После этого он поднялся в глазах их и облако подняло его вверх.

Кроме того, 17 мая отмечается день Пелагеи Заступницы, которая почитается как покровительница невинных девушек и всех обиженных. В этот день было принято проводить обряды по защите своих огородов от вредителей.

Сегодня именины празднуют: Иван, Кирилл, Климентий, Леонтий, Мария, Никита, Николай, Никифор, Пелагея, Флориан.

Главные приметы этого дня:

Если кукушка кукует - погода будет хорошая.

Соловей поет ...

Обновлено в 07:00 День Ангела сегодня отмечают Иван, Кирилл, Никита, Николай, Мария и Пелагея.

ФОТО К НОВОСТИ: «17 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня»
Фото 17 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Фото 17 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Фото 17 мая: какой сегодня праздник, все приметы и запреты дня
Фото 17 мая 2020 года: какой сегодня праздник, приметы и День ангела
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ТСН ТСН  ·  17.05.20, 07:00 День Ангела сегодня отмечают Иван, Кирилл, Никита, Николай, Мария и Пелагея.
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