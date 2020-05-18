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18 мая: какой сегодня праздник, все приметы и запреты дня

18 мая: какой сегодня праздник, все приметы и запреты дня (4 новости)

«День Ангела отмечают Ирина, Ярина, Адриан и Яков»

Международный день музеев, День памяти жертв депортации народов Крыма, День резервиста Украины. В православном календаре – день памяти великомученицы Ирины Македонской, а также празднование иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша". Арина Капустница – в народном календаре. Именины празднуют: Ефрем, Ирина, Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 18 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 мая.

– профессиональный праздник всех музейных работников начал отмечаться с 1978 года по инициативе Международного совета музеев. – был установлен решением ВС Крыма в 1994 году, как дань памяти и неразрывности судеб многонационального народа Крыма. – молодой праздник, который был установлен в 2019 году с целью показать важную роль резервистов в деле защиты Отечества.– известный еще как День осведомленности о вакцинах против ВИЧ, отмечается...

ФОТО К НОВОСТИ: «18 мая: какой сегодня праздник, все приметы и запреты дня»
Фото 18 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Фото 18 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Фото 18 мая 2020 года: какой сегодня праздник, приметы и День ангела
Фото 18 мая: какой сегодня праздник, все приметы и запреты дня
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  18.05.20, 05:03 18 мая – 138-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 227 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 5 мая Юлианского календаря.
ТСН ТСН  ·  18.05.20, 07:00 День Ангела отмечают Ирина, Ярина, Адриан и Яков.
РБК Украина РБК Украина  ·  18.05.20, 07:02 Какой сегодня праздник. 18 мая 2020 года отмечается день Арины Рассадницы. Это древнеславянский праздник. На Арину у восточных славян происходила высадка рассады на грядках. Все народные приметы 18 мая,…
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