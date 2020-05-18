18 мая: какой сегодня праздник, все приметы и запреты дня (4 новости) «День Ангела отмечают Ирина, Ярина, Адриан и Яков»

Международный день музеев, День памяти жертв депортации народов Крыма, День резервиста Украины. В православном календаре – день памяти великомученицы Ирины Македонской, а также празднование иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша". Арина Капустница – в народном календаре. Именины празднуют: Ефрем, Ирина, Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 18 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 мая.

– профессиональный праздник всех музейных работников начал отмечаться с 1978 года по инициативе Международного совета музеев. – был установлен решением ВС Крыма в 1994 году, как дань памяти и неразрывности судеб многонационального народа Крыма. – молодой праздник, который был установлен в 2019 году с целью показать важную роль резервистов в деле защиты Отечества.– известный еще как День осведомленности о вакцинах против ВИЧ, отмечается...