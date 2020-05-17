18 мая украинские телеканалы покажут онлайн-урок посвященный Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, – ОП

В Украине День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа установлен 18 мая – в день принудительной депортации крымских татар из Крыма в 1944 году. Вице-премьер Украины Алексей Резников призвал зажечь свечу памяти сегодня вечером.Вице-премьер министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в Facebook призвал украинцев почтить память жертв геноцида крымскотатарского народа.

"76 лет назад ночь на 18 мая чуть не стала последней страницей истории крымских татар. Коренной народ пережил одну из самых страшных трагедий всех времен и народов депортацию. В течение двух дней из родных домов было выселено 180 тыс. крымских татар. Советская власть приложила максимум усилий, чтобы навсегда вычеркнуть из истории Крыма коренной народ", отметил он.

Резников добавил, что "сейчас крымские татары оказались в страшном прошлом". "Российская оккупационная "власть" оказывает давление на коренной народ, преследует, сажает в тюрьмы… Коренной народ с...

Обновлено в 19:40 18 мая украинские телеканалы покажут онлайн-урок посвященный Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Обновлено в 20:19 ...