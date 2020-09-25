20 погибших и двое раненых: ОП сообщил детали авиакатастрофы в Харьковской области (15 новостей) «На кадрах видно разбитый самолет»

Президент Владимир Зеленский и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак едут на Харьковщину. Они намерены посетить место падения самолета, где погибли курсанты.

Прилет Зеленского должен был состояться 26 сентября. Об этом сообщает Depo.Харьков, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах и Минобороны.

Президент планировал транзитный полет в Чугуев, откуда должен был вылететь на Донбасс. По информации правоохранителей, не исключено, что планы главы государства будут меняться и он посетит место катастрофы.

Было известно о прилете еще утром. Не по этому поводу (падение самолета – 24 канал) он должен был прилететь, поскольку было известно еще до этого, – сообщили в полиции.

Кроме Зеленского, на Харьковщину должны приехать глава Офиса Президента Андрей Ермак и министр обороны Андрей Таран.

Падение самолета на Харьковщине: что известно

Вечером 25 сентября вблизи Чугуева, что на Харьковщине во время учебных полетов упал военный самолет АН-26.

На борту самолета находилось 28 человек: 5 членов экипажа и курсанты.

Сейчас сообщают о 22 погибших и двух тяжело раненых.

Обновлено в 01:38 На данный момент известно о 25 погибших при крушении самолета.

Обновлено в 01:49 Предварительно установлено, что всл...