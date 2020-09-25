20 погибших и двое раненых: ОП сообщил детали авиакатастрофы в Харьковской области

Президент Владимир Зеленский и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак едут на Харьковщину. Они намерены посетить место падения самолета, где погибли курсанты.
Прилет Зеленского должен был состояться 26 сентября. Об этом сообщает Depo.Харьков, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах и Минобороны.
Президент планировал транзитный полет в Чугуев, откуда должен был вылететь на Донбасс. По информации правоохранителей, не исключено, что планы главы государства будут меняться и он посетит место катастрофы.
Было известно о прилете еще утром. Не по этому поводу (падение самолета – 24 канал) он должен был прилететь, поскольку было известно еще до этого, – сообщили в полиции.
Кроме Зеленского, на Харьковщину должны приехать глава Офиса Президента Андрей Ермак и министр обороны Андрей Таран.
Падение самолета на Харьковщине: что известно
Обновлено в 01:38 На данный момент известно о 25 погибших при крушении самолета.
Обновлено в 01:49 Предварительно установлено, что всл...