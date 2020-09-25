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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 01:49
· Область · Харьковская область
20 погибших и двое раненых: ОП сообщил детали авиакатастрофы в Харьковской области

20 погибших и двое раненых: ОП сообщил детали авиакатастрофы в Харьковской области (15 новостей)

«На кадрах видно разбитый самолет»

Президент Владимир Зеленский и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак едут на Харьковщину. Они намерены посетить место падения самолета, где погибли курсанты.

Прилет Зеленского должен был состояться 26 сентября. Об этом сообщает Depo.Харьков, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах и Минобороны.

Президент планировал транзитный полет в Чугуев, откуда должен был вылететь на Донбасс. По информации правоохранителей, не исключено, что планы главы государства будут меняться и он посетит место катастрофы.

Было известно о прилете еще утром. Не по этому поводу (падение самолета – 24 канал) он должен был прилететь, поскольку было известно еще до этого, – сообщили в полиции.

Кроме Зеленского, на Харьковщину должны приехать глава Офиса Президента Андрей Ермак и министр обороны Андрей Таран.

Падение самолета на Харьковщине: что известно

  • Вечером 25 сентября вблизи Чугуева, что на Харьковщине во время учебных полетов упал военный самолет АН-26.

  • На борту самолета находилось 28 человек: 5 членов экипажа и курсанты.

  • Сейчас сообщают о 22 погибших и двух тяжело раненых.

    • Обновлено в 01:38 На данный момент известно о 25 погибших при крушении самолета.

    Обновлено в 01:49 Предварительно установлено, что всл...

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    ТСН ТСН  ·  25.09.20, 22:12 По предварительной информации, это был учебный полет
    ТСН ТСН  ·  25.09.20, 22:29 На кадрах видно разбитый самолет.
    УНН УНН  ·  25.09.20, 22:34 Для расследования авиакатастрофы транспортного самолета АН-26, упавшего в Чугуевском районе Харьковской области, будет создана правительственная комиссия. Об этом в Telegram-канале написал президент Владимир…
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    Украинская правда Украинская правда  ·  26.09.20, 00:28 По факту падения военного самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ во Чугуева Харьковской области начато уголовное производство.
    Главком Главком  ·  26.09.20, 01:21 На місці події працюють прокурори військової прокуратури Харківського гарнізону та слідчі Державного бюро розслідувань
    Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  26.09.20, 01:23 По факту падения военного самолета АН-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия…
    Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.09.20, 01:26 Следователи ГБР начали досудебное расследование в связи с падением военного самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ в Харьковской области по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу…
    Униан Униан  ·  26.09.20, 01:38 На данный момент известно о 25 погибших при крушении самолета.
    Канал 112 Канал 112  ·  26.09.20, 01:49 Предварительно установлено, что всл...
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