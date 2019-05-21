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22 мая состоится заседание суда в деле Червоненко против Сыроид (4 новости) «В среду, 22 мая в Шевченковском районном суде Киева состоится судебное заседание по иску экс-министра транспорта Украины Евгения Червоненко против…»

22 мая в Шевченковском районном суде Киева состоится судебное заседание по иску экс-министра транспорта Украины Евгения Червоненко против Вице-спикера, Оксаны Сыроид. Сумма иска составляет 1 млн. грн. - в случае своей победы, Червоненко планирует перечислить деньги в ОХМАТДЕТ.

Обновлено в 18:29 22 мая в Шевченковском районном суде Киева состоится судебное заседание по иску экс-министра транспорта Украины Евгения Червоненко против Вице-спикера, Оксаны Сыроид. Сумма иска составляет 1 млн. грн. - в случае своей победы, Червоненко планирует перечислить деньги в ОХМАТДЕТ.