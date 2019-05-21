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  4. 22 мая состоится заседание суда в деле Червоненко против Сыроид
Политика
Униан Униан · · Обновлено в 18:29
· Заседание · Судебное заседание
22 мая состоится заседание суда в деле Червоненко против Сыроид

22 мая состоится заседание суда в деле Червоненко против Сыроид (4 новости)

«В среду, 22 мая в Шевченковском районном суде Киева состоится судебное заседание по иску экс-министра транспорта Украины Евгения Червоненко против…»

22 мая в Шевченковском районном суде Киева состоится судебное заседание по иску экс-министра транспорта Украины Евгения Червоненко против Вице-спикера, Оксаны Сыроид. Сумма иска составляет 1 млн. грн. - в случае своей победы, Червоненко планирует перечислить деньги в ОХМАТДЕТ.

Обновлено в 18:29 22 мая в Шевченковском районном суде Киева состоится судебное заседание по иску экс-министра транспорта Украины Евгения Червоненко против Вице-спикера, Оксаны Сыроид. Сумма иска составляет 1 млн. грн. - в случае своей победы, Червоненко планирует перечислить деньги в ОХМАТДЕТ.

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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  21.05.19, 16:50 22 мая в Шевченковском районном суде г. Киева состоится судебное заседание по иску бывшего министра транспорта Украины Евгения Червоненко против вице-спикера Верховной Рады Украины Оксаны Сыроид. Сумма…
Апостроф Апостроф  ·  21.05.19, 17:03 В среду, 22 мая в Шевченковском районном суде Киева состоится судебное заседание по иску экс-министра транспорта Украины Евгения Червоненко против вице-спикера ВРУ Оксаны Сыроид, речь в иске идет о защите…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  21.05.19, 18:29 22 мая в Шевченковском районном суде Киева состоится судебное заседание по иску экс-министра транспорта Украины Евгения Червоненко против Вице-спикера, Оксаны Сыроид. Сумма иска составляет 1 млн. грн.…
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