23 победы подряд. Бавария установила новый рекорд

Инструктор-испытатель Василий Романюк совершил затяжной прыжок с парашютом с высоты 13,1 км. 25 сентября 1945 года. Пролетел в свободном падении 167 секунд и раскрыл парашют на высоте 1 тыс. м. Поставил абсолютный мировой рекорд.

Мужчина родился в поселке Драбов - теперь Черкасской области. В 1928 году поступил в пехотную школу города Орджоникидзе - сейчас Покров. Через 3 года дослужился до звания офицера. Вступил в Оренбургское летное училище. После работал штурманом.

Первый прыжок с парашютом совершил в 1934 году из тяжелого бомбардировщика ТБ-3. С тех пор увлекся парашютным спортом. Во времена Второй мировой работал в военной разведке, потом инструктором-испытателем парашютов и катапульт самолетов.

"Самочувствие хорошее, только уши будто бы заложены ватой - это результат быстрого снижения из стратосферы. Сначала я почти ничего не слышал, но постепенно начинал различать чириканье каких-то птичек над головой и даже отдаленный стук дятла. Забросив голову, смотрел на небо - туда, откуда только что рухнул. Видел облака. С земли они похожи на нежный мазок белой краски на голубом фоне ", - вспоминал Романюк самочувствие после прыжка 25 сентября 1945 года.

Новый рекорд поставил в 1957 году. Прыгнул с высоты 13,4 км мгновенно раскрыв парашют.

Всего совершил 3475 прыжков и поставил 18 мировых рекордов. Испытал около 100 типов парашютов. Первым в истории изобрел методику управления телом во время свободного падения.

Пилот Петр Нестеров пролетел 1277 км от военно-авиационной школы в Гатчине под Петербургом в Киев 11 мая 1914 года. Это был рекордный по расстоянию перелет. Совершил его за 7 часов 45 минут на модифицированном самолете Nieuport-IV.