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24 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

24 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день (5 новостей)

«тот день является одним из наиболее почитаемых в году в более чем 145-ти странах мира, в том числе и в…»

Христиане-католики сегодня празднуют один из самых светлых и ярких праздников в году - Сочельник. Этот день наполнен глубиной и радостью, его хочется провести в кругу семьи и обязательно - порадовать своих домочадцев чем-то вкусным - и желательно, чтоб это вкусное легко и быстро готовилось, оставляя

Обновлено в 10:29 В ночь с 24 на 25 декабря католики всего мира отмечают Сочельник. Во многих странах мира в связи с этим празднования проходят на официальном уровне. Верующие христиане не только отдыхают в этот день, но и придерживаются целого ряда веками установленных…

Обновлено в 12:00 тот день является одним из наиболее почитаемых в году в более чем 145-ти странах мира, в том числе и в Украине.

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Апостроф Апостроф  ·  24.12.19, 07:11 25 декабря католики со всего мира отмечают Рождество. "Апостроф" рассказывает о главных традициях и прикметах на праздник.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  24.12.19, 08:30 24 декабря католики отмечают Сочельник. Вся семья ждет появления первой звезды, а потом вместе садится за праздничный стол. Хозяйки подают на стол 12 постных блюд. Начинается Сочельник с молитвы. На столе…
Joinfo Joinfo  ·  24.12.19, 10:29 В ночь с 24 на 25 декабря католики всего мира отмечают Сочельник. Во многих странах мира в связи с этим празднования проходят на официальном уровне. Верующие христиане не только отдыхают в этот день,…
Телеграф Телеграф  ·  24.12.19, 12:00 тот день является одним из наиболее почитаемых в году в более чем 145-ти странах мира, в том числе и в Украине.
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