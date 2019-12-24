24 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день (5 новостей) «тот день является одним из наиболее почитаемых в году в более чем 145-ти странах мира, в том числе и в…»

Христиане-католики сегодня празднуют один из самых светлых и ярких праздников в году - Сочельник. Этот день наполнен глубиной и радостью, его хочется провести в кругу семьи и обязательно - порадовать своих домочадцев чем-то вкусным - и желательно, чтоб это вкусное легко и быстро готовилось, оставляя

Обновлено в 10:29 В ночь с 24 на 25 декабря католики всего мира отмечают Сочельник. Во многих странах мира в связи с этим празднования проходят на официальном уровне. Верующие христиане не только отдыхают в этот день, но и придерживаются целого ряда веками установленных…

Обновлено в 12:00 тот день является одним из наиболее почитаемых в году в более чем 145-ти странах мира, в том числе и в Украине.