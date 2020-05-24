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24 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

24 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня (5 новостей)

«Сегодня Украина отмечает День славянской письменности и культуры»

Какой сегодня праздник. 24 мая 2020 года в Украине празднуют День славянской письменности и культуры, приуроченный к чествованию православных учителей Словенских равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла.

Точно установить этническую принадлежность Кирилла и Мефодия практически невозможно и споры по данному поводу происходят по сей день. Согласно одной из распространенных версий, равноапостольные братья были греческого происхождения. В XIX веке ученые отстаивали их славянское происхождение, основываясь на прекрасном владении ими славянским языком.

Среди части богословов Западной Церкви сложилась точка зрения, что хвала Богу может воздаваться только на трех языках: еврейском, греческом и латинском. Поэтому Кирилл и Мефодий, проповедовавшие христианство в Моравии, были восприняты как еретики и вызваны в Рим.

Прибыв в Рим, Кирилл и Мефодий нашли здесь нового папу, Адриана II. Братья передали ему мощи святого Климента, и тот утвердил богослужение на славянском яз...

Обновлено в 07:00 День ангела отмечают: Александр, Иосиф, Кирилл, Михаил, Константин, и Ростислав.

Обновлено в 09:00 Кирилл получил образование у учителей Константинополя. Его прозвали философом, ведь он в совершенстве изучил многие языки и науки.

ФОТО К НОВОСТИ: «24 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня»
Фото 24 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Фото 24 мая: что сегодня запрещено делать, главные приметы дня
Фото 24 мая: какой сегодня праздник, приметы и запреты
Фото 24 мая 2020 года: какой сегодня праздник, приметы и День ангела
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Сегодня Сегодня  ·  24.05.20, 05:05 День славянской письменности и культуры, Европейский день парков. В православном календаре – день Кирилла и Мефодия, день памяти священномученика Мокия. Мокий Мокрый – в народном календаре. Именины празднуют:…
Главком Главком  ·  24.05.20, 06:37 Сегодня Украина отмечает День славянской письменности и культуры
ТСН ТСН  ·  24.05.20, 07:00 День ангела отмечают: Александр, Иосиф, Кирилл, Михаил, Константин, и Ростислав.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  24.05.20, 09:00 24 мая в народном календаре почитают создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. Также в этот день отмечается память священномученика Мокия. 24 мая часто называют Мокрым, ведь именно в этот…
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