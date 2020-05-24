24 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня (5 новостей) «Сегодня Украина отмечает День славянской письменности и культуры»

Какой сегодня праздник. 24 мая 2020 года в Украине празднуют День славянской письменности и культуры, приуроченный к чествованию православных учителей Словенских равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла.

Точно установить этническую принадлежность Кирилла и Мефодия практически невозможно и споры по данному поводу происходят по сей день. Согласно одной из распространенных версий, равноапостольные братья были греческого происхождения. В XIX веке ученые отстаивали их славянское происхождение, основываясь на прекрасном владении ими славянским языком.

Среди части богословов Западной Церкви сложилась точка зрения, что хвала Богу может воздаваться только на трех языках: еврейском, греческом и латинском. Поэтому Кирилл и Мефодий, проповедовавшие христианство в Моравии, были восприняты как еретики и вызваны в Рим.

Прибыв в Рим, Кирилл и Мефодий нашли здесь нового папу, Адриана II. Братья передали ему мощи святого Климента, и тот утвердил богослужение на славянском яз...

Обновлено в 07:00 День ангела отмечают: Александр, Иосиф, Кирилл, Михаил, Константин, и Ростислав.

Обновлено в 09:00 Кирилл получил образование у учителей Константинополя. Его прозвали философом, ведь он в совершенстве изучил многие языки и науки.