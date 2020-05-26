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26 мая: какой сегодня праздник, приметы и запреты

26 мая: какой сегодня праздник, приметы и запреты (5 новостей и 1 видео)

«Сегодня – День линди-хопа и День бумажного самолетика»

День независимости – в Грузии и Гайане, День матери – в Польше. В православном календаре – день мученицы Гликерии. Лукерья Комарница – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Василий, Георгий, Егор, Ефим, Ирина, Макар, Сергей, Тарас, Юрий.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 26 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 мая.

– празднуется в Грузии и Гайане. – отмечается в Армении. – празднуется в Польше. – отмечается в России. – чествует Дания.Какой сегодня праздник

26 мая православная церковь отмечает день памяти мученицы Гликерии девы и с нею мученика Лаодикия Гераклейского, стража темничного. Также чтится память еще одной мученицы по имени Гликерия – девы Новгородской.

В народе 26 мая отмечается Лукерья Комарница. Считалось, что на Лукерью появляются комары, которых приносит теплый ветер.

Обновлено в 06:04 В этот день наши предки обычно сеяли гречку. В основном ее засевали для пчел и птиц, она редко была урожайной. Также Лукерью называли Лукошницей, так как в это время все мужчины проводили в поле, а жены приносили им обеды в…

Обновлено в 07:00 День ангела отмечают: Александр, Василий, Георгий, Егор, Ефим, Ирина, Макар, Сергей, Тарас, а также Юрий.

ФОТО К НОВОСТИ: «26 мая: какой сегодня праздник, приметы и запреты»
Фото 26 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Фото 26 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Фото 26 мая: какой сегодня праздник, приметы и запреты
Фото Праздник 26 мая: что можно и нельзя делать, все приметы дня
Фото 26 мая 2020 года: какой сегодня праздник, приметы и День ангела
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  26.05.20, 05:14 26 мая – 146-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 219 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 13 мая Юлианского календаря.
Главком Главком  ·  26.05.20, 06:01 Сегодня – День линди-хопа и День бумажного самолетика
РБК Украина РБК Украина  ·  26.05.20, 06:04 Какой сегодня праздник. 26 мая 2020 года православные христиане чтут память праведной девы Гликерии Новгородской. Святая была дочерью городского старосты и умерла в молодом возрасте. Ее стали почитать…
ТСН ТСН  ·  26.05.20, 07:00 День ангела отмечают: Александр, Василий, Георгий, Егор, Ефим, Ирина, Макар, Сергей, Тарас, а также Юрий.
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