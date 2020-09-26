26 сентября 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

Европейский день языков, Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, Всемирный день контрацепции. День священномученика Корнилия Сотника – в православном календаре. Корнилов день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Илья, Корнилий, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Степан, Юлиан.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 26 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 сентября.отмечается с 2001 года при содействии Совета Европы с целью поддержать языковое разнообразие, а также развитие изучения и преподавания различных языков в мире. был учрежден в 2013 году под эгидой ООН с целью достижения мира и безопасности на планете без ядерного оружия.– отмечается с 2007 года с целью пропаганды снижения высокого уровня незапланированных беременностей и как следствие – абортов. празднуется в Молдове с 2...