26 сентября 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать (3 новости) «День ангела отмечают: Александр, Валериан, Ерофей, Илья, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Степан, Юлиан»

Европейский день языков, Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, Всемирный день контрацепции. День священномученика Корнилия Сотника – в православном календаре. Корнилов день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Илья, Корнилий, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Степан, Юлиан.

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