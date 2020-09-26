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26 сентября 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

26 сентября 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать (3 новости)

«День ангела отмечают: Александр, Валериан, Ерофей, Илья, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Степан, Юлиан»

Европейский день языков, Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, Всемирный день контрацепции. День священномученика Корнилия Сотника – в православном календаре. Корнилов день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Илья, Корнилий, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Степан, Юлиан.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 26 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 сентября.

отмечается с 2001 года при содействии Совета Европы с целью поддержать языковое разнообразие, а также развитие изучения и преподавания различных языков в мире. был учрежден в 2013 году под эгидой ООН с целью достижения мира и безопасности на планете без ядерного оружия.– отмечается с 2007 года с целью пропаганды снижения высокого уровня незапланированных беременностей и как следствие – абортов. празднуется в Молдове с 2...

ФОТО К НОВОСТИ: «26 сентября 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать»
Фото 26 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Фото 26 сентября 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Фото 26 сентября 2020 года: какой сегодня праздник, приметы и День ангела
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  26.09.20, 05:05 26 сентября - 269-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 96 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 13 сентября Юлианского календаря.
ТСН ТСН  ·  26.09.20, 08:00 День ангела отмечают: Александр, Валериан, Ерофей, Илья, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Степан, Юлиан.
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