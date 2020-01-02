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33-летний таинственный мужчина: У Леди Гаги - новый роман

33-летний таинственный мужчина: У Леди Гаги - новый роман (5 новостей)

«Американская звезда не привыкла быть одинокой долго»

Новогоднюю ночь легендарная американская певица, которая лишь недавно объявила о своем свободном статусе, праздновала в объятиях любимого. Пару под бой курантов за поцелуем заметили гости ресторана "The NoMad" в Лас-Вегасе. После празднования они вместе покинули заведение.

Голливудская актриса и титулованная певица Леди Гага планировала выйти замуж за музыкального агента Кристиана Карино. Однако в феврале 2019 года пара внезапно отменила помолвку и объявила о завершении отношений. В конце июля папарацци удалось снять артистку, когда она нежно целовала нового бойфренда – звукорежиссера Дэна Хортона. Однако и эти отношения Леди Гаги долго не продолжались, о чем она по-особому сообщила поклонникам на страницах своего инстаграма.

Однако звезда не привыкла быть одинокой долго. Так, в 2020 год она вошла с новыми отношениями. Кто стал очередным избранником певицы пока остается в тайне. Однако случайным свидетелям удалось заснять знаменитость в объятиях незнакомца.

Новогоднюю ночь Леди Гага встретила в роскошном ресторане "The NoMad" в Лас-Вегасе. Как только ведущий праздничной вечеринки начал отсчет до старта нового десятилетия, исполнительница вскочила со своего места и упала в объятия мужчины. Несмотря на пристальное внимание публики, Леди Гага страстно поцеловала своего нового бойфренда.

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Видео быстро заполонило сеть.

Под утро влюбленные вместе покинули заведение на машине знаменитой певицы, постоянно держась за руки. Публицист газеты "Las Vegas Review-Journal" отметил на личной странице в твиттере, что бородатого брюнета зовут Майкл.

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MIGnews MIGnews  ·  02.01.20, 16:16 В новогоднюю ночь во время вечеринки Леди Гага встала из-за стола и начала целовать своего спутника.
Голос.UA Голос.UA  ·  02.01.20, 16:48 Американская певица Леди Гага, ранее показавшая себя голой в ванне, засветилась на новогодней вечеринке в Лас-Вегасе с новым бойфрендом. 33-летнюю певицу сопровождал таинственный темноволосый бородатый…
Телеграф Телеграф  ·  02.01.20, 17:24 Американская звезда не привыкла быть одинокой долго.
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