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46-летняя Хайди Клум топлесс показала страстные поцелуи с молодым мужем (3 новости) «Модель показала, как пара проводит выходные»

Известная немецкая супермодель Хайди Клум опубликовала откровенный снимок топлес. Фото появилось на официальной странице звезды в Instagram.

На кадрах Клум запечатлена топлес в мини-бикини. Ягодицы звезда прикрыла ярким полотенцем, а грудь - руками.

Кроме 46-летней модели на фото запечатлен ее супруг Том Каулитц. Пара целуется на камеру. В комментарии к снимку Клум написала, что так они с мужем проводят выходные.

Cмотрите фотогалерею: Хайди Клум топлес показала поцелуи с молодым мужем

Ранее сообщалось, что Хайди Клум показала интимное фото с молодым мужем. Также Корреспондент писал о том, что супермодель Хайди Клум вышла в свет в прозрачном платье.

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