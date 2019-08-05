46-летняя супермодель Хайди Клум вышла замуж за молодого бойфренда

Известная 46-летняя супермодель Хайди Клум поделилась фото с церемонии бракосочетания с 29-летним бойфрендом Томом Каулитцом - гитаристом немецкой группы Tokio Hotel. Для нее это третий брак. Об этом пишет УНИАН. Трогательный снимок Хайди опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она слилась в страстном поцелуе со своим новоиспеченным мужем. На фото супермодель предстала в белом платье из тяжелой парчи со спущенными объемными рукавами, расшитом узорами. Муж звезды выбрал классический наряд такого же цвета. "Мы сделали это! Мистер и миссис Каулитц", - подписала снимок Хайди. Свадебная церемония пары состоялась вблизи итальянского острова Капри на одной из самых роскошных яхт в мире Christina O. Ранее, Хайди Клум позировала топлес на отдыхе с молодым бойфрендом.