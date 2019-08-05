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46-летняя супермодель Хайди Клум вышла замуж за молодого бойфренда

46-летняя супермодель Хайди Клум вышла замуж за молодого бойфренда (4 новости)

«Для Хайди Клум это уже третий брак»

Известная 46-летняя супермодель Хайди Клум поделилась фото с церемонии бракосочетания с 29-летним бойфрендом Томом Каулитцом - гитаристом немецкой группы Tokio Hotel. Для нее это третий брак. Об этом пишет УНИАН. Трогательный снимок Хайди опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она слилась в страстном поцелуе со своим новоиспеченным мужем. На фото супермодель предстала в белом платье из тяжелой парчи со спущенными объемными рукавами, расшитом узорами. Муж звезды выбрал классический наряд такого же цвета. "Мы сделали это! Мистер и миссис Каулитц", - подписала снимок Хайди. Свадебная церемония пары состоялась вблизи итальянского острова Капри на одной из самых роскошных яхт в мире Christina O. Ранее, Хайди Клум позировала топлес на отдыхе с молодым бойфрендом.  

ФОТО К НОВОСТИ: «46-летняя супермодель Хайди Клум вышла замуж за молодого бойфренда»
Фото Хайди Клум опубликовала первое фото с итальянской свадьбы
Фото 46-летняя супермодель Хайди Клум вышла замуж за молодого бойфренда
Фото 46-летняя супермодель Хайди Клум в третий раз вышла замуж: фото со свадьбы
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ТСН ТСН  ·  05.08.19, 16:42 Супермодель в третий раз вышла замуж.
Униан Униан  ·  05.08.19, 17:03 Для Хайди Клум это уже третий брак.
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46-летняя супермодель Хайди Клум вышла замуж за молодого бойфренда

46-летняя супермодель Хайди Клум вышла замуж за молодого бойфренда
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