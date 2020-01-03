47-летняя Камерон Диаз впервые стала мамой

Телеканал 24 · 03.01.20, 21:43

Голливудская актриса Камерон Диаз впервые стала мамой в 47 лет! Об этом актриса сообщила на своей странице в инстаграме.Новость дополняется...Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Cameron…