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47-летняя Камерон Диаз впервые стала мамой

47-летняя Камерон Диаз впервые стала мамой (2 новости)

«Голливудская актриса Камерон Диаз впервые стала мамой в 47 лет! Об этом актриса сообщила на своей странице в инстаграме.Новость дополняется...Переглянути…»

Актриса сообщила о рождении дочери.

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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  03.01.20, 21:43 Голливудская актриса Камерон Диаз впервые стала мамой в 47 лет! Об этом актриса сообщила на своей странице в инстаграме.Новость дополняется...Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Cameron…
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