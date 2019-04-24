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51 –летняя Николь Кидман со стрижкой под мальчика снялась в откровенной фотосессии

51 –летняя Николь Кидман со стрижкой под мальчика снялась в откровенной фотосессии (5 новостей)

«Актриса появилась в новом образе»

Николь Кидман в свои 51 – одна из самых ярких голливудских звезд, которая постоянно радует поклонников новыми кино- и телевизионными работами. Так, в этом году на экраны выйдет два фильма с ее участием, а сейчас весь мир в ожидании нового сезона популярного сериала Big Little Lies. При этом она успевает успешно строить и личную жизнь – Николь уже много лет замужем за Китом Урбаном, воспитывает двоих детей… Одним словом, тем, интересующих поклонников рыжеволосой красавицы, боле чем достаточно. Этим и решили воспользоваться редактора американского журнала Vanity Fair. И она с удовольствием рассказала много подробностей своей жизни.

Николь Кидман для Vanity Fair (фото: instagram.com/VanityFair)

Николь стала героиней майского выпуска, примерив для роскошной фотосессии массу стильных образов. На обложке она предстала в черном с голубыми цветами платье Prada, открывающем грудь и плечи. Дополнили его изысканные украшения: колье Chopard и серьги Tiffany & Co.

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В другом образе она примерила блузу с пышными рукавами-фонариками, на третьем – ярко-желтый плащ... Были и более сексуальные образы: в колготках в сеточку и нижнем белье, в черных укороченных брюках и расстегнутой блузе молочного оттенка. Она поменяла несколько видов причесок, макияжа и локаций. Все эти кадры еще раз подчеркнули гениальную способность Николь перевоплощаться – недаром в актерской среде она заслужила негласное прозвище настоящего хамелеона.

"Самые хитовые TV-шоу. Роли в кино, только может сыграть только она. Карьера, которая становится только лучше…", – написали в аккаунте Vanity Fair. Сама Николь Кидман также поделилась кадрами на своей странице в Instagram и написала: "Какая привилегия – быть на обложке Vanity Fair в десятый раз! Спасибо @KristaSmith и @CollierSchorrStudio за то, что вы принесли свои изысканные таланты в Теннесси".

Николь Кидман для Vanity Fair (фото: instagram.com/VanityFair)

В интервью изданию, помимо рабочих моментов, она раскрыла многие подробности личной жизни. Так, актриса призналась, что практически не общается с приемными детьми: 26-летней Беллой и 24-летним Коннером, которые сейчас живут в Англии и состоят в секте сайентологии. Также она поделилась секретами воспитания детей от Кита – 10-летней Сандэй Роуз и 8-летней Фэйт Маргарет. К примеру, она старается оградить их от социальных сетей и не давить на них в вопросах выбора хобби. Тем не менее старшая дочь уже увлекается актерским мастерством и намерена пойти по стопам матери.

ФОТО К НОВОСТИ: «51 –летняя Николь Кидман со стрижкой под мальчика снялась в откровенной фотосессии»
Фото Николь Кидман в нижнем белье со стрижкой под мальчика снялась в откровенной фотосессии
Фото 51-летняя Николь Кидман примерила откровенные образы для американского глянца
Фото 51 –летняя Николь Кидман со стрижкой под мальчика снялась в откровенной фотосессии
Фото Николь Кидман: смелая фотосессия и откровения о родных и приемных детях
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