6 января - Рождественский сочельник у восточных христиан

Рождественский Сочельник, или навечерие Рождества Христова, отмечают в этот понедельник православные и христиане, живущие по юлианскому календарю.

Обновлено в 10:08 6 января православные всего мира празднуют сочельник - канун Рождества Христова.

Обновлено в 10:28 Святвечір за юліанським календарем відзначають сьогодні в Україні. За традицією, на святкову вечерю готують 12 пісних страв. Основна серед них- кутя. До різдвяної вечері віряни закуповувалися напередодні. https://5.ua/live/ - постійна пряма трансляція | Тисніть like або не тисніть - нам важлива будь-яка ваша реакція! | Підпишіться і натисніть