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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 10:28
6 января - Рождественский сочельник у восточных христиан

6 января - Рождественский сочельник у восточных христиан (7 новостей)

«На рождественском столе традиционно должно быть 12 блюд»

Рождественский Сочельник, или навечерие Рождества Христова, отмечают в этот понедельник православные и христиане, живущие по юлианскому календарю.

Обновлено в 10:08 6 января православные всего мира празднуют сочельник - канун Рождества Христова.

Обновлено в 10:28 Святвечір за юліанським календарем відзначають сьогодні в Україні. За традицією, на святкову вечерю готують 12 пісних страв. Основна серед них- кутя. До різдвяної вечері віряни закуповувалися напередодні. https://5.ua/live/ - постійна пряма трансляція | Тисніть like або не тисніть - нам важлива будь-яка ваша реакція! | Підпишіться і натисніть

ФОТО К НОВОСТИ: «6 января - Рождественский сочельник у восточных христиан»
Фото 6 января - Рождественский сочельник у восточных христиан
Фото 6 января - приметы и обряды на Рождественский сочельник
Фото Рождественский Сочельник: сегодня православные соберутся за праздничным столом
Фото Православные и греко-католики встречают рождественский сочельник
Фото Православные всего мира празднуют рождественский сочельник
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Голос.UA Голос.UA  ·  06.01.20, 05:08 6 января православные верующие отмечают Рождественский сочельник, канун Рождества. Вечер 6 января — Рождественский сочельник, канун Рождества. В народе его также называют «коляды». Значение святой ночи…
Телеграф Телеграф  ·  06.01.20, 09:18 6 января - это великий праздник Рождественский сочельник или Святой вечер, день накануне Рождества Христова.
ТСН ТСН  ·  06.01.20, 09:52 На рождественском столе традиционно должно быть 12 блюд.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  06.01.20, 10:06 Рождественский сочельник, или навечерие Рождества Христова, отмечают в этот понедельник православные и христиане, живущие по юлианскому календарю.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  06.01.20, 10:08 6 января православные всего мира празднуют сочельник - канун Рождества Христова.
5 канал 5 канал  ·  06.01.20, 10:28 Святвечір за юліанським календарем відзначають сьогодні в Україні. За традицією, на святкову вечерю готують 12 пісних страв. Основна серед них- кутя. До різдвяної вечері віряни закуповувалися напередодні.…
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6 января - Рождественский сочельник у восточных христиан

6 января - Рождественский сочельник у восточных христиан
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