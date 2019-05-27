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60 спутников Илона Маска пролетели на Украиной (видео)

60 спутников Илона Маска пролетели на Украиной (видео) (4 новости и 1 видео)

«Спутники, запущенные SpaceX, летят над УкраинойВ Сети появилось видео с пролетом над Украиной 60 спутников Илона Маска, основателя компании SpaceX.…»

В ночь с субботы на воскресенье, 26 мая, над Украиной пролетели 60 спутников основателя SpaceX Илона Маска, которые были запущены в космос для глобального интернет-проекта.

Специалисты указали даже время их появления над Киевом, Харьковом и Львовом. Киев – 22:09, 23:45, 01:23, 04:15; Харьков – 22:03, 23:40, 01:17, 02:54, 04:31; Львов – 22:02, 23:38, 01:15, 02:52, 04:29. Компания SpaceX запустила на орбиту Земли спутники 23 мая. Каждый из них будет лететь вокруг планеты на расстоянии 550 км от поверхности. Эти спутники смогут обеспечить интернет-связь на территории всего земного шара с помощью солнечной энергии. Компания собирается к этим спутникам добавить вскоре и другие, в планах запустить в космос тысячи таких спутников. Ранее основатель и глава SpaceX Илон Маск опубликовал в своем микроблоге фотографии спутников Starlink, плотно сложенных вместе и прикрытых одной из двух половин носового обтекателя Falcon 9. На изображении видно, что спутники занимают практически все доступное пространство, а для сравнения Маск привел фотографию своего автомобиля Tesla Roadster, который в прошлом году был запущен в космос при помощи ракеты Falcon Heavy. При этом бизнесмен отметил, что в этой миссии многое может пойти не плану, а для минимального покрытия поверхности Земли сигналом системы Starlink потребуется запустить еще 360 спутников. Для среднего покрытия SpaceX нужно вывести на орбиту в общей сложности 780 аппаратов.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  27.05.19, 10:38 В Сети появилось видео с пролетом над Украиной 60 спутников Илона Маска, основателя компании SpaceX. Спутники были запущены в космос для глобального интернета. Ролик был опубликован на YouTube-канале…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  27.05.19, 12:01 Над территорией Украины пролетели около 60 спутников основателя SpaceX Илона Маска. Их запустили в космос для глобального интернет-проекта в ночь 26 мая. Компания SpaceX начала запуск на орбиту Земли…
Facenews Facenews  ·  27.05.19, 14:40 Спутники, запущенные SpaceX, летят над УкраинойВ Сети появилось видео с пролетом над Украиной 60 спутников Илона Маска, основателя компании SpaceX. Спутники были запущены в космос для глобального интернета.…
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