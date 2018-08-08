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68-летний Ричард Гир планирует снова стать отцом

68-летний Ричард Гир планирует снова стать отцом (4 новости)

«Знаменитый голливудский актер Ричард Гир скоро станет отцом. Отмечается, что его 33-летняя жена Алехандра Сильва ждет первого их общего ребенка.…»

Знаменитый американский актер Ричард Гир вскоре снова станет отцом. Его супруга Алехандра Сильва беременна — спустя четыре месяца после свадьбы. Об этом сообщают Факты. 35-летняя Алехандра и Гир, которому 31 августа исполнится 69 лет, поженились на родине невесты в Испании в апреле этого года после четырех лет знакомства. Как сообщает ABC, это будет их первый общий ребенок. У звезды фильмов «Красотка» и «Чикаго» есть 18-летний сын Гомер от брака с актрисой Кэри Лоуэлл. У Сильвы также имеется сын от первого брака с бизнесменом Говиндом Фридландом (сыном угольного магната) — пятилетний Альберто. Ричард и Алехандра познакомились в 2014 году, когда Гир уже был разведен, а Сильва еще была замужем. Они встретились в элитном итальянском отеле, принадлежащем Алехандре и Говинду. Алехандра на тот момент была в нем управляющей. О романе американца и испанки стало известно в июне 2015 года. Пока что неизвестно, где Сильва (чей отец был вице-президентом футбольного клуба «Реал Мадрид») собирается рожать — в Испании или в США. Гир надеется, что его третий брак станет самым удачным. И что он проживет с Алехандрой до конца своих дней. «Я счастливейший человек во Вселенной», — заявил он после свадьбы. Первой женой Гира, в период с 1991 по 1995 год, была американская супермодель Синди Кроуфорд. На актрисе и модели Кэри Лоуэлл он был женат с 2002 по 2013 год.

ФОТО К НОВОСТИ: «68-летний Ричард Гир планирует снова стать отцом»
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  08.08.18, 11:40 Знаменитый голливудский актер Ричард Гир скоро станет отцом. Отмечается, что его 33-летняя жена Алехандра Сильва ждет первого их общего ребенка. Об этом сообщает испанское издание ABC.Регистрация брака…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  08.08.18, 15:20 68-летний голливудский актер Ричард Гир снова станет отцом, сообщают западные СМИ. По сообщениям источников, ребенка Гиру подарит его 35-летняя супруга, испанская предпринимательница Алехандра Сильва.…
Гордон Гордон  ·  08.08.18, 16:25 Жена голливудского актера Ричарда Гира ждет ребенка.Голливудский актер Ричард Гир во второй раз станет отцом. Об этом сообщает издание ABC.35-летняя жена актера, испанская бизнесвумен Алехандра Сильва…
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