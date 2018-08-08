68-летний Ричард Гир планирует снова стать отцом

Знаменитый американский актер Ричард Гир вскоре снова станет отцом. Его супруга Алехандра Сильва беременна — спустя четыре месяца после свадьбы. Об этом сообщают Факты. 35-летняя Алехандра и Гир, которому 31 августа исполнится 69 лет, поженились на родине невесты в Испании в апреле этого года после четырех лет знакомства. Как сообщает ABC, это будет их первый общий ребенок. У звезды фильмов «Красотка» и «Чикаго» есть 18-летний сын Гомер от брака с актрисой Кэри Лоуэлл. У Сильвы также имеется сын от первого брака с бизнесменом Говиндом Фридландом (сыном угольного магната) — пятилетний Альберто. Ричард и Алехандра познакомились в 2014 году, когда Гир уже был разведен, а Сильва еще была замужем. Они встретились в элитном итальянском отеле, принадлежащем Алехандре и Говинду. Алехандра на тот момент была в нем управляющей. О романе американца и испанки стало известно в июне 2015 года. Пока что неизвестно, где Сильва (чей отец был вице-президентом футбольного клуба «Реал Мадрид») собирается рожать — в Испании или в США. Гир надеется, что его третий брак станет самым удачным. И что он проживет с Алехандрой до конца своих дней. «Я счастливейший человек во Вселенной», — заявил он после свадьбы. Первой женой Гира, в период с 1991 по 1995 год, была американская супермодель Синди Кроуфорд. На актрисе и модели Кэри Лоуэлл он был женат с 2002 по 2013 год.