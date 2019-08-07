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7 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

7 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы (3 новости)

«Сегодня отмечают церковный праздник - Успение праведной Анны, матери Богородицы»

7 августа православные верующие отмечают Успение праведной Анны, матери Богородицы. Праведная Анна, мать Богородицы, была дочерью священника Матфана и жены его Марии, из колена Левина, рода Ааронова. Святой праведный Иоаким, сын Варпафира, был потомком царя Давида, которому Бог обещал, что от семени его потомков родится Спаситель мира. Супруги, Иоаким и Анна, жили в Назарете Галилейском. Они не имели детей до глубокой старости и всю жизнь скорбели об этом. Им приходилось переносить презрение и насмешки, так как в то время бесчадие считалось позором. Но они никогда не роптали и только горячо молились Богу, смиренно уповая на Его Волю. Однажды, во время большого праздника, дары, которые праведный Иоаким взял в Иерусалим для принесения их Богу, не были приняты священником Рувимом, который считал, что бездетный муж не может приносить жертву Богу. Это очень опечалило старца, и он, считая себя самым грешным из людей, решил не возвращаться домой, а поселиться в одиночестве в пустынном месте. Его праведная супруга Анна, узнав, какому унижению подвергся ее муж, стала в посте и молитве скорбно просить Бога о даровании ей ребенка. В пустынном уединении и постничестве о том же просил Бога и праведный Иоаким. И молитва святых супругов была услышана — им обоим Ангел возвестил о том, что родится у них Дочь, которую благословит весь род человеческий. По повелению Небесного Вестника, праведные Иоаким и Анна встретились в Иерусалиме, где, по обетованию Божию, у них и родилась Дочь, нареченная Марией. Святой Иоаким преставился через несколько лет по введении во храм Благословенной своей Дочери, в 80-летнем возрасте. Святая Анна скончалась в возрасте 70-ти лет, через два года после него, проведя свои последние годы при храме, рядом с Дочерью. Император Иустиниан II обновил храм в честь Анны, потому что праведная Анна явилась его беременной супруге, тогда же тело ее и покрывало (мафорий) были перенесены в Константинополь.

ФОТО К НОВОСТИ: «7 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы»
Фото 7 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы
Фото 7 августа - Успение праведной Анны, матери Богородицы
Фото Успение праведной Анны, матери Богородицы и именины Александра: какой праздник 7 августа/Какие праздники отмечают 7 августа
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Униан Униан  ·  07.08.19, 04:24 Сегодня отмечают церковный праздник - Успение праведной Анны, матери Богородицы.
Апостроф Апостроф  ·  07.08.19, 08:00 7 августа 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Александра и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм"…
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