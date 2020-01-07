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7 января - Рождество Христово

7 января - Рождество Христово (12 новостей)

«Рождество – светлый праздник для всех Христиан!»

Рождество Христово отмечают в Украине 7 января православные и греко-католики по Юлианскому календарю. Этот великий религиозный праздник для верующих православных Церквей, в хронологическом порядке занимает первое место в литургическом цикле, посвященном земной жизни Сына Божьего.

В православии Рождество входит в число двунадесятых праздников и предваряется Рождественским постом.

Как праздновать Рождество: украинские традиции и обычаи

В Украине, а также в более, чем 100 странах, Рождество является официальным праздником и выходным.

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Праздник Рождества символизирует примирение человека с Богом. Рождество предвозвещает искупительный подвиг Христа и обновление человеческой природы. По традиции православные приветствуют друг друга словами: "Христос родился!", отвечая на них - "Славим Его!".

Обычаи празднования Рождества меняются в зависимости от региона Украины. К примеру, в западных областях считают, что стол должен изобиловать мясными блюдами, а дети ходят колядовать только в утро Рождества - 7 января. На востоке страны - наоборот, колядки слышны до вечерней зари, а утро Рождества семья встречает вместе.

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После праздничного ночного богослужения 7 января православные поздравляют друг друга со светлым праздником Рождества Христова и разговляются - оканчивается Филипповский пост.

На Святой вечер накануне Рождества на стол ставят постные угощения (Фото: pixabay.com/RitaE)

Дома и церкви на Рождество украшают елями и хвойными ветвями, которые символизируют вечную жизнь, а традиция наряжать рождественскую ель связана с образом райского дерева, изобилующего плодами.

Накануне Рождества - 6 января - на Святвечер (Сочельник или Богатая кутья) хозяйки ставили на стол 12 постных блюд в честь 12 апостолов. Кутья должна была быть богатой - из пшеницы, с маком, медом, орехами. В нее часто добавляют изюм, курагу, цукаты, но основной ингредиент - пшеница - остается неизменным. Нужно сказать, что некоторые варят ее из риса, но на самом деле пищу из рисовой крупы традиционно готовили на поминальное угощение - "канун", и такому блюду на праздничном рождественском столе не место.

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В некоторых регионах было принято первую ложку кути подбрасывать к потолку - приносить жертву духам умерших родственников.

Рождественская кутья (Фото: facebook.com/itreba.org)

Кроме кутьи, на предрождественском ужине обязательно должны быть борщ, рыба, грибы, пироги с фасолью и капустой, картофель и компот.

По традиции, установившейся в Киевской Руси-Украине, на Рождество глава семейства должен быть "спрятаться" за блюдом с пирожками и спросить у детей, видно ли его. На это дети должны были ответить, что не видно, и тогда глава семейства желал, чтобы в доме всегда был достаток, чтобы за пирогами не было видно стола. Начинали трапезу с совместной молитвы, и каждый сначала брал кутю, а потом приступали к другим блюдам.

Еще один неизменный атрибут рождественского праздника - колядование. Дети и молодежь собирались группками, чтобы продолжить е

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