75-летний голливудский актер, звезда фильмов «Мачете», спас ребенка за секунды до гибели

Голливудский актер Дэнни Трэхо, известный по роли мачете в одноименном фильме, помог спасти ребенка из перевернувшегося автомобиля. Ролик с интервью актер опубликовал на своей странице в Instagram.
Трэхо стал свидетелем страшного ДТП в результате которого один автомобиль перевернулся. Актер увидел внутри ребенка и бросился ему на помощь.
Самому мужчине не удалось отстегнуть ремень безопасности, и спасти ребенка ему помогла прохожая Моника Джексон.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Danny Trejo (@officialdannytrejo) 7 Авг 2019 в 5:57 PDT
Сообщается, что в результате ДТП госпитализировали трех человек, все они в удовлетворительном состоянии.
Трэхо признался журналистам, что все хорошее что с ним случилось, произошло в результате помощи кому-нибудь.
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Обновлено в 14:14 Трэхо стал свидетелем страшного ДТП в результате которого один автомобиль перевернулся. Актер увидел внутри ребенка и бросился ему на помощь.
Обновлено в 15:10 На заднем сидении машины находилась бабушка с внуком в детском кресле. Бабушке удалось выбраться самостоятельно, но ребенок оказался заблокирован из-за кресла.