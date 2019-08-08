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75-летний голливудский актер, звезда фильмов «Мачете», спас ребенка за секунды до гибели (6 новостей) «Звезда "Мачете" пришел на помощь малышу, который оказался в ловушке после ДТП»

Голливудский актер Дэнни Трэхо, известный по роли мачете в одноименном фильме, помог спасти ребенка из перевернувшегося автомобиля. Ролик с интервью актер опубликовал на своей странице в Instagram.

Трэхо стал свидетелем страшного ДТП в результате которого один автомобиль перевернулся. Актер увидел внутри ребенка и бросился ему на помощь.

Самому мужчине не удалось отстегнуть ремень безопасности, и спасти ребенка ему помогла прохожая Моника Джексон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Danny Trejo (@officialdannytrejo) 7 Авг 2019 в 5:57 PDT

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Сообщается, что в результате ДТП госпитализировали трех человек, все они в удовлетворительном состоянии.

Трэхо признался журналистам, что все хорошее что с ним случилось, произошло в результате помощи кому-нибудь.

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Обновлено в 14:14 Трэхо стал свидетелем страшного ДТП в результате которого один автомобиль перевернулся. Актер увидел внутри ребенка и бросился ему на помощь.

Обновлено в 15:10 На заднем сидении машины находилась бабушка с внуком в детском кресле. Бабушке удалось выбраться самостоятельно, но ребенок оказался заблокирован из-за кресла.