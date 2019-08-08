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Общество
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 15:10
· Автомобили · Фильм · Дети · Ребенок
75-летний голливудский актер, звезда фильмов «Мачете», спас ребенка за секунды до гибели

75-летний голливудский актер, звезда фильмов «Мачете», спас ребенка за секунды до гибели (6 новостей)

«Звезда "Мачете" пришел на помощь малышу, который оказался в ловушке после ДТП»

Голливудский актер Дэнни Трэхо, известный по роли мачете в одноименном фильме, помог спасти ребенка из перевернувшегося автомобиля. Ролик с интервью актер опубликовал на своей странице в Instagram.

Трэхо стал свидетелем страшного ДТП в результате которого один автомобиль перевернулся. Актер увидел внутри ребенка и бросился ему на помощь.

Самому мужчине не удалось отстегнуть ремень безопасности, и спасти ребенка ему помогла прохожая Моника Джексон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Danny Trejo (@officialdannytrejo) 7 Авг 2019 в 5:57 PDT

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Сообщается, что в результате ДТП госпитализировали трех человек, все они в удовлетворительном состоянии.

Трэхо признался журналистам, что все хорошее что с ним случилось, произошло в результате помощи кому-нибудь.

Ранее сообщалось, что замужняя звезда Гарри Поттера обнажилась и совершила каминг-аут. Также Корреспондент писал о том, что Шэрон Стоун рассказала о перенесенном инсульте.

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Обновлено в 14:14 Трэхо стал свидетелем страшного ДТП в результате которого один автомобиль перевернулся. Актер увидел внутри ребенка и бросился ему на помощь.

Обновлено в 15:10 На заднем сидении машины находилась бабушка с внуком в детском кресле. Бабушке удалось выбраться самостоятельно, но ребенок оказался заблокирован из-за кресла. 

ФОТО К НОВОСТИ: «75-летний голливудский актер, звезда фильмов «Мачете», спас ребенка за секунды до гибели»
Фото Известный актер спас ребенка из жесткого ДТП: видео с места аварии/Малыш и другие пострадавшие отправились в больницу, их жизни ничего не угрожает
Фото 75-летний голливудский актер, звезда фильмов «Мачете», спас ребенка за секунды до гибели
Фото Голливудский актер спас ребенка из перевернутого авто, есть видео
Фото Актер из Мачете спас ребенка из перевернутого авто
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  08.08.19, 12:29 Звезда "Мачете" пришел на помощь малышу, который оказался в ловушке после ДТП.
Апостроф Апостроф  ·  08.08.19, 12:37 Американский актер Дэнни Трехо, который получил известность благодаря фильмам "От заката до рассвета", "Дети шпионов", "Мачете" помог спасти ребенка из перевернувшегося автомобиля.
Голос.UA Голос.UA  ·  08.08.19, 13:28 Американский актер Дэнни Трехо, который получил известность благодаря фильмам "От заката до рассвета", "Дети шпионов", "Мачете" помог спасти ребенка из перевернувшегося автомобиля. Об этом "кинозлодей"…
Главред Главред  ·  08.08.19, 13:44 Голливудский актер Дэнни Трехо, который часто играет злодеев или антигероев, проявил себя с самой лучшей стороны, когда спас ребенка из страшного ДТП. Дэнни Трехо вместе с прохожей спасли ребенка из...
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  08.08.19, 15:10 Известный 75-летний голливудский актер Дэнни Трехо стал свидетелем ДТП в США и помог вытащить ребенка из перевернутого автомобиля. Об этом сообщает CNN.На трассе столкнулись два автомобиля, потому что…
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