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8 января - Собор Пресвятой Богородицы

8 января - Собор Пресвятой Богородицы (6 новостей)

«8 января православные христиане отмечают Собор Пресвятой Богородицы. В этот день церковь прославляет Богоматерь, родившую Сына Божьего Иисуса Христа»

8 января - 8-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 357 дней. В православии это Собор Пресвятой Богородицы. Мы расскажем о важнейших событиях в истории, произошедших 8 января, а также об интересных обрядах и приметах на этот день.

Содержание: Именины 8 января - день ангела День в православии. Приметы и обряды 8 января В этот день родились События 8 января в истории Именины 8 января В этот день поздравления с днем ангела принимают:

Василий Иван Макар Наум Павел День в православии. Приметы и обряды в этот день На следующий день после праздника Рождества Христова, 8 января по новому стилю, православный мир отмечает важный праздник – Собор Пресвятой Богородицы.

В этот день Православная Церковь с хвалебными и благодарственными песнями обращается к Богоматери, ставшей избранным орудием Промысла, родившей Спасителя. Именно потому, что Пресвятая Дева является Той, от которой родился, воплотился Спаситель наш Иисус Христос, и установлен этот праздник ее чествования сразу после Его Рождества. Собором этот день называется потому, что в отличие от отдельных праздников в честь Пресвятой Богородицы (например, Ее Зачатие, Рождество, Благовещение и пр.) в данный день совершается общее (соборное) празднование и других лиц, близких Пресвятой Деве Марии и Господу Иисусу Христу.

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Так, вместе с Богоматерью, в празднование Собора также совершается память тех, кто по плоти был близок к Спасителю: святого Иосифа Обручника, царя Давида (предка по плоти Господа Иисуса Христа) и святого Иакова (брата Господня, сына от первого брака святого Иосифа Обручника), который сопровождал вместе с отцом Матерь Божию и Богомладенца Иисуса при бегстве в Египет. Иосиф Обручник, будучи 80-летним старцем, по благословению первосвященника принял Деву Марию, чтобы хранить ее девство и чистоту. И хотя он был обручен Пречистой, все его служение заключалось в том, чтобы оберегать Матерь Божию. Пророк Давид был по плоти предком Господа и Спасителя, потому что, как и надлежало быть, Спаситель, Мессия, пришел в мир из рода Давидова. А апостол Иаков называется братом Божиим, потому что был старшим сыном Обручника Иосифа – от его первого брака. Иаков был очень благочестивым человеком и по Воскресении Христовом был избран предстоятелем Иерусалимской Церкви.

Праздник Собора Пресвятой Богородицы имеет древнее происхождение, его установление относится к ранним временам Христианской Церкви. Уже в 4 веке Епифаний Кипрский, а также святой Амвросий Медиоланский и блаженный Августин в своих поучениях на праздник Рождества Христова соединяли хвалу родившемуся Богочеловеку с хвалой родившей Его Деве. Официальное указание на празднование Собора Пресвятой Богородицы на следующий день после Рождества Христова можно найти в 79 правиле VI Вселенского Собора, состоявшегося в 680-681 годах.

Приметы: В это день принято ходить в церковь и молиться Божьей Матери о здоровье своих детей и домочадцев. Каждая женщина в этот женский праздник может уберечь свою семью от любых бед.

В Собор Пресвятой Богородицы все слова женщины могут сбыться. Поэтому нужно следить за своей речью, не ссориться с домочадцами, не кричать, чтобы не накликать на них беду.

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Апостроф Апостроф  ·  08.01.20, 08:00 8 января православные христиане отмечают Собор Пресвятой Богородицы. В этот день церковь прославляет Богоматерь, родившую Сына Божьего Иисуса Христа.
0532.ua 0532.ua  ·  08.01.20, 08:30 Народні звичаї і прикмети
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Joinfo Joinfo  ·  08.01.20, 08:34 В ранние времена христианской церкви был установлен праздник – Собор Пресвятой Богородицы. Отмечают его 8 января, на следующий день после Рождества Христова, о чем имеется упоминание в 79 правиле VI Вселенского…
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