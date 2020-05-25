81-летний криворожанин покончил жизнь самоубийством (4 новости) «Тело направлено на СМЭ для установления причины смерти»

Сербский футболист Милян Мрдакович, бывший нападающий харьковского "Металлиста", покончил жизнь самоубийством в Белграде. Он выстрелил себе в голову в квартире, где жил со своей девушкой, сообщает Sportske.net.

"Мрдакович сел на кровать и со словами "я больше не могу" взял пистолет. Девушка сбежала из квартиры и позвонила в полицию. Когда они прибыли, они нашли тело известного футболиста", – сообщает издание.

Девушка спортсмена, певица Ивана Станич, сказала, что он неоднократно заявлял о желании покончить жизнь самоубийством. Ситуацию усугубили ограничения, связанные с коронавирусом, и "внезапное выпадение" из футбольной жизни. На решение о самоубийстве могли повлиять также финансовые проблемы.

Мрдакович выступал за "Металлист" в сезоне-2005/06. В общей сложности за карьеру он успел поиграть в более чем 20 футбольных клубах.

Карьеру футболист завершил в 2017-м. Всего на клубном уровне он провел 397 матчей и забил 150 голов. Также форвард играл за сборную Сербии на Олимпиаде-2008 в Пекине.

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