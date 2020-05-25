  1. Главная
  2. Новости
  3. 81-летний криворожанин покончил жизнь самоубийством
Интернет-газета Интернет-газета "Вести" ·
· Самоубийство · Суицид · Нападающий
81-летний криворожанин покончил жизнь самоубийством

81-летний криворожанин покончил жизнь самоубийством (4 новости)

«Тело направлено на СМЭ для установления причины смерти»

Сербский футболист Милян Мрдакович, бывший нападающий харьковского "Металлиста", покончил жизнь самоубийством в Белграде. Он выстрелил себе в голову в квартире, где жил со своей девушкой, сообщает Sportske.net.

"Мрдакович сел на кровать и со словами "я больше не могу" взял пистолет. Девушка сбежала из квартиры и позвонила в полицию. Когда они прибыли, они нашли тело известного футболиста", – сообщает издание.

Девушка спортсмена, певица Ивана Станич, сказала, что он неоднократно заявлял о желании покончить жизнь самоубийством. Ситуацию усугубили ограничения, связанные с коронавирусом, и "внезапное выпадение" из футбольной жизни. На решение о самоубийстве могли повлиять также финансовые проблемы.

Мрдакович выступал за "Металлист" в сезоне-2005/06. В общей сложности за карьеру он успел поиграть в более чем 20 футбольных клубах.

Карьеру футболист завершил в 2017-м. Всего на клубном уровне он провел 397 матчей и забил 150 голов. Также форвард играл за сборную Сербии на Олимпиаде-2008 в Пекине.

Подпишитесь на ежедневную еmail-рассылку от создателей газеты номер 1 в Украине. Каждый вечер в вашей почте самое важное, эксклюзивное и полезное. Подписаться. 

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
0564.ua 0564.ua  ·  25.05.20, 09:48 Тело направлено на СМЭ для установления причины смерти.
ForUm ForUm  ·  25.05.20, 09:52 Бывший футболист харьковского «Металлиста» Мильян Мрдакович покончил с собой в возрасте 38 лет. Трагедия произошла 22 мая в Белграде, сообщает  SportArena.Мрдакович выстрелил себе в голову…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  25.05.20, 15:22 Екснападник харьковского "Металлиста" Милян Мрдакович застрелился из пистолета. Трагедия произошла в центре Белграда в квартире, где 38-летний экс-футболист жил со своей девушкой, сообщает Sportske.net…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В онкоцентре в Ивано-Франковске коронавирус выявили у 11 медиков

В онкоцентре в Ивано-Франковске коронавирус выявили у 11 медиков
Наталья Могилевская шокировала сеть декольте

Наталья Могилевская шокировала сеть декольте
Озвучены убытки метро Харькова из-за COVID

Озвучены убытки метро Харькова из-за COVID
Пограничники рассказали, как будут работать КПП на линии разграничения

Пограничники рассказали, как будут работать КПП на линии разграничения
Минсоцполитики утвердило перечень должностей работников, которым предусмотрены доплаты к зарплате во время карантина

Минсоцполитики утвердило перечень должностей работников, которым предусмотрены доплаты к зарплате…
В Мининфраструктуры сообщили, когда будет возобновлена продажа железнодорожных билетов

В Мининфраструктуры сообщили, когда будет возобновлена продажа железнодорожных билетов
Криклий сообщил, когда можно будет купить железнодорожный билет

Криклий сообщил, когда можно будет купить железнодорожный билет
&quot;Некого возить&quot;: первый день столичного метро начался по-новому

"Некого возить": первый день столичного метро начался по-новому
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.