88 тыс. тонн боеприпасов: что известно о военном складе на Черниговщине (5 новостей) «В Черниговской области из зоны возможного поражения от пожара на арсенале боеприпасов в пгт Дружба Ичнянского района продолжается эвакуация населения»

Четыре пожарных танка решили задействовать в тушении пламени, которое объяло склад с боеприпасами в Черниговской области, где ранее произошел взрыв. Об этом сообщает Генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей странице в Facebook.

ЧП произошло около 3:30 утра во вторник, 9 октября, неподалеку от села Дружба к югу от города Ичня (160 км к востоку от Киева). Известно, что полыхают склады 6-го арсенала Командования сил поддержки ВСУ в/ч А1479.

При этом, как уточнили в Генштабе, один пожарный танк ГПМ-54 уже привлекли к ликвидации последствий аварии. Также работает одна автоцистерна на базе автомобиля "КамАЗ" и две автоцистерны на базе автомобиля МАЗ.

На Черниговщине рванул склад боеприпасов, опубликовано видео взрывов

Около 10 тыс. человек были эвакуированы, развернут штаб ликвидации последствий происшествия. Пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения нет. Материальный ущерб уточняется.

В связи с произошедшим президент Украины Петр Порошенко вызвал представителей силовых структур для доклада по ситуации со взрывом.