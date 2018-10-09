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88 тыс. тонн боеприпасов: что известно о военном складе на Черниговщине

88 тыс. тонн боеприпасов: что известно о военном складе на Черниговщине (5 новостей)

«В Черниговской области из зоны возможного поражения от пожара на арсенале боеприпасов в пгт Дружба Ичнянского района продолжается эвакуация населения»

Четыре пожарных танка решили задействовать в тушении пламени, которое объяло склад с боеприпасами в Черниговской области, где ранее произошел взрыв. Об этом сообщает Генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей странице в Facebook.

ЧП произошло около 3:30 утра во вторник, 9 октября, неподалеку от села Дружба к югу от города Ичня (160 км к востоку от Киева). Известно, что полыхают склады 6-го арсенала Командования сил поддержки ВСУ в/ч А1479.

При этом, как уточнили в Генштабе, один пожарный танк ГПМ-54 уже привлекли к ликвидации последствий аварии. Также работает одна автоцистерна на базе автомобиля "КамАЗ" и две автоцистерны на базе автомобиля МАЗ.

На Черниговщине рванул склад боеприпасов, опубликовано видео взрывов
На Черниговщине рванул склад боеприпасов, опубликовано видео взрывов

Около 10 тыс. человек были эвакуированы, развернут штаб ликвидации последствий происшествия. Пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения нет. Материальный ущерб уточняется.

В связи с произошедшим президент Украины Петр Порошенко вызвал представителей силовых структур для доклада по ситуации со взрывом.

ФОТО К НОВОСТИ: «88 тыс. тонн боеприпасов: что известно о военном складе на Черниговщине»
Фото На Черниговщине взрывается склад боеприпасов: перекрыты дороги, людей эвакуируют
Фото 88 тыс. тонн боеприпасов: что известно о военном складе на Черниговщине
Фото Пожарные танки приедут тушить склад боеприпасов в Ичне
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