Абромавичус заявил, что получает 4,5 тыс грн в месяц (4 новости) «Генеральный директор Укроборонпрома Айварас Абромавичус заявил, что получает чуть больше 4 тысяч гривен в месяц. Об этом он сказал в…»

"Укроборонпром" не будет строить коттеджные или жилые комплексы на месте предприятий. Об этом заявил генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус в эфире телеканала "112 Украина".

Абромавичус сообщил, что вчера лично встречался с коллективом авиастроительного концерна "Антонов", чтобы опровергнуть информацию, о переносе завода из места, где они есть сейчас в Гостомель.

"Ни на "Антонове", ни на других предприятиях новая команда "Укроборонпрома" не собирается начинать строительство коттеджных или жилых комплексов. Поэтому это неправда", - сказал Абромавичус.

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Государственное предприятие "Антонов" - украинский авиастроительный концерн, объединяющий конструкторское бюро, комплекс лабораторий, экспериментальный завод и испытательный комплекс, для разработки и сертификации самолетов. С 4 апреля 2015 г. входит в состав государственного концерна "Укроборонпром".